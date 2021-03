Argentino Juan Manuel Cerúndolo gana su primer título de la ATP en Córdoba

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, 335 del ranking mundial, ganó este domingo el torneo ATP de Córdoba, primero de la gira sudamericana de canchas lentas de 2021, al vencer en la final al español Albert Ramos Viñolas por 6-0, 2-6, y 6-2.

Para Cerúndolo, de 19 años, es su primer título de ATP en el primer torneo que disputaba en esta categoría, al que entró desde la clasificación para coronar una semana inolvidable.

Dueño de un tenis de contragolpe consistente y prolijo, Cerúndolo consiguió desarbolar a un rival mucho más experimentado, que venía con bastantes partidos y batallas encima tras superar a cuatro argentinos en fila en Córdoba, pero no pudo con el juego hábil y cambiante del juvenil bonaerense, en una final entretenida y cambiante.

Cerúndolo había entrado en el torneo desde la clasificación, pero con su triunfo de este domingo se asegura un enorme salto en el ranking, desde el puesto 335 a estar cerca de los 180 primeros.

Ramos Viñolas se quedó con las ganas de celebrar su tercer título como profesional, luego de sus victorias en Bastad, Suecia (2016) y Gstaad, Suiza (2019), ambos logrados sobre tierra batida.

"Lo más importante ahora es felicitar a 'Juanma' por el increíble torneo que ha tenido. Yo hice todo lo que he podido, he dado el máximo, pero estoy triste por no conseguir la victoria, aunque igualmente ha sido una gran semana", destacó el zurdo catalán frente a un puñado de espectadores, dentro de un torneo con mínimo de asistencia por la pandemia.

De su lado, Cerúndolo se convirtió en el argentino más joven en 20 años en ganar su primer ATP desde que Guillermo Coria lo hizo con 19 años y un mes en el certamen de Viña del Mar, en febrero de 2001.

"Todavía no lo puedo creer, ha sido una semana increíble. Queda agradecer a todos, a la gente que me ha venido a ver, a los amigos que vinieron desde Buenos Aires, que me bancan (apoyan) en todas", destacó Cerúndolo, que en el partido decisivo contó con el apoyo de seguidores que viajaron los casi 800 kilómetros hasta Córdoba el mismo domingo.

Estos son los resultados de la séptima jornada del torneo de Córdoba

-Final de singles:

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Albert Ramos Viñolas (ESP/N.5) 6-0, 2-6, 6-2

-Final de dobles:

Rafael Matos-Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA) a Benoit Paire (FRA)-Romain Arneodo (MON) 6-4, 6-1

Str/ma