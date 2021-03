AMP.- UE.- Bruselas reclama a los Veintisiete que den pasos en la adhesión de Albania a la UE

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha pedido este lunes a los Veintisiete que avancen en el proceso de adhesión de Albania a la la UE y convoquen la primera conferencia intergubernamental, reunión que marca el inicio de las negociaciones de entrada al club comunitario, tras constatar que cumple con todas las condiciones.



Así lo han expresado tanto el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, como el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, en una rueda de prensa junto al primer ministro albanés, Edi Rama, tras el Consejo de Asociación entre la UE y Albania que ha pasado revista a las reformas del país candidato a entrar en el bloque.



"No hay una fecha todavía pero esperamos que se pueda convocar lo antes posible", ha indicado Borrell sobre la reunión intergubernamental, que debe seguir a la adopción primero del marco de negociación, un trámite que se encuentra bloqueado en el Consejo de la UE.



El jefe de la diplomacia europea ha lamentado la falta de avances, pese a que Albania ha hecho "muchos progresos" en su agenda de reformas europeas. "Tengo confianza en que (la reunión intergubernamental) se pueda realizar lo antes posible", ha señalado.



El respaldo ha llegado también por parte del comisario del ramo, quien ha subrayado que Tirana ya está demostrando "en el terreno" sus progresos en la senda comunitaria. "La señal a los estados miembro es que todo se cumple para convocar la primera reunión intergubernamental", ha reiterado Varhelyi.



"El proceso se basa en los méritos de los candidatos. Las condiciones se cumplen por lo que tendremos los contactos para que los Veintisiete convoquen la intergubernamental con Albania", ha dicho el comisario húngaro.



La luz verde a la negociación con Albania y Macedonia del Norte para su entrada en la UE se produjo hace ahora un año, en medio de la emergencia por el coronavirus, pero desde entonces la UE no ha acordado nuevos pasos. El proceso de Tirana y Skopje, que han ido de la mano en este camino, se ha visto truncado por las reticencias de países miembros, incluyendo el último conflicto entre Bulgaria y Macedonia por diferencias culturales e identitarias entre ambos.



En la rueda de prensa, el primer ministro de Albania ha insistido en que su país está haciendo el trabajo para progresar en la senda europea. "No hacemos estas reformas porque las pidan otros, es lo que les debemos a nuestros hijos. La UE es una bendición para las próximas generaciones. No hay nada en el futuro que se pueda comparar a la UE", ha asegurado.



Preguntado por la falta de avances en el proceso de adhesión, Rama ha insistido en que Albania debe seguir adelante con su agenda, haciendo posible que las instituciones funcionen mejor y que "los ciudadanos puedan vivir con estándares de la UE". "Si luego lo que hacemos se materializa, esto no depende de nosotros", ha señalado.



En particular, sobre el bloqueo de Bulgaria a la candidatura de Macedonia, Edi Rama ha deslizado una crítica, al apuntar que los ciudadanos de los Balcanes no deben esperar "ninguna magia" de "Londres, Berlín o Washington" y deben forjar una salida pactada con Bulgaria sobre cómo lidiar con el pasado.



PROGRESOS DE ALBANIA



En un comunicado conjunto de Albania y la UE tras el Consejo de Asociación, Bruselas ha reconocido el trabajo de reformas en materia de estado de derecho, respeto de los derechos fundamentales, mejoras en la administración pública y política económica, educativa y de empleo.



En particular sobre uno de los aspectos más espinosos, la reforma del poder judicial, Bruselas ha aplaudido la determinación albana para arrancar el proceso de reevaluación de jueces y fiscales en el marco del Tribunal Constitucional y el Alto Tribunal.



También ha valorado la puesta en marcha de un tribunal anticorrupción y para combatir el crimen organizado. En todo caso, Europa ha pedido que siga el trabajo en esta materia, en particular para proceder con casos judiciales pendientes y para demostrar la puesta en práctica de estas reformas.



Por otro lado, ante las elecciones del próximo 25 de abril, el Consejo de Asociación ha valorado los progresos para un acuerdo sobre una nueva ley electoral, pero ha subrayado que hará seguimiento para garantizar que las recomendaciones de la OSCE se materializan en los próximos comicios.



Por último, Bruselas ha destacado que Tirana haya alineado su política exterior con la del bloque, algo que se percibe como una "fuerte señal del compromiso de Albania con su aspiración europea".