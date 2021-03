AMP.- Chad.- El principal candidato opositor se retira de las presidenciales en Chad

27/03/2020 El presidente de Chad, Idriss Déby POLITICA AFRICA CHAD INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CHAD



Chad limita el acceso a Internet y el Gobierno dice que los agentes respondieron a disparos cuando intentaron detener a Yaya Dillo



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Saleh Kebzabo, principal candidato opositor a las presidenciales que tendrán lugar en abril en Chad, ha anunciado este lunes que se retira del proceso tras los incidentes registrados en la vivienda del candidato opositor a la Presidencia Yaya Dillo, que se saldaron con al menos dos muertos a manos de las fuerzas de seguridad.



"He decidido suspender mi participación en el proceso electoral. Tenemos dirigentes indignos del pueblo chadiano que han confiscado la soberanía", ha resaltado Kebzabo a de unos mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha dicho que acudió el domingo a la vivienda de Dillo "para comprobar los daños" y ha agregado que "lo sucedido es una barbarie, pura y simple". "Estuve aterrorizado, disgustado. Chad no merece el título de Estado. Siempre dije que es un Estado informal", ha valorado.



Dillo denunció el domingo la muerte de varios de sus familiares durante un "ataque" por parte de las fuerzas de seguridad contra su casa en Yamena, mientras que el Gobierno afirmó que los agentes respondieron a disparos efectuados desde la vivienda cuando acudieron al lugar para detener al opositor por cargos de subversión.



El que fuera antiguo líder rebelde y, en un momento puntual, aliado del presidente, Idriss Déby, dijo que el mandatario quiere matarle para impedir que se presente a los comicios. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Cherif Mahamat Zene, acusó a Dillo de instigar "una rebelión armada", así como de perpetrar "un intento bien planificado de desestabilizar el Estado".



En este sentido, Kebzabo, líder de la Unión Nacional para la Democracia y la Renovación (UNRD), ha apuntado que "la muerte de una anciana de 80 años y su nieto de once años refuerzan esta convicción". El domingo, Kebzabo había denunciado que Déby "ya está haciendo maniobras" y trasladó a Dillo el apoyo de "los demócratas".



El opositor ha denunciado además que estos sucesos "impactan negativamente en el proceso electoral en curso", al tiempo que ha manifestado que esto "debe servir de advertencia de cara a la farsa a gran escala que se prepara" en los comicios, previstos para el 11 de abril.



En este sentido, la UNRD ha tildado el suceso como "un acto odioso que ha derramado la sangre de chadianos" y ha alertado de que "podría tener consecuencias dramáticas para la paz que Chad no logra consolidar", según ha informado el portal chadiano de noticias Alwihda.



Kebzabo quedó segundo en las elecciones celebradas hace cuatro años con cerca del doce por ciento de los votos. Tanto él como el líder de la Agrupación de Chad para la Paz y el Desarrollo (ACPD), Laoukein Médard, advirtieron de que se abstendrían si las autoridades no les reembolsaban los gastos de dicha campaña, tal y como contempla la legislación.



Por su parte, el portavoz de la opositora Alianza Victoria, François Djekombé, ha tildado lo sucedido de "actos de extrema gravedad contra el proceso democrático, principalmente las presidenciales del 11 de abril" y ha añadido que "no se puede justificar esta barbarie", según Alwihda.



Según las informaciones de este portal, Dillo habría logrado salir de su domicilio gracias a la ayuda de personas próximas a él, sin que las fuerzas de seguridad hayan logrado detenerle. El Ejecutivo no se ha pronunciado sobre estas informaciones.



LIMITACIONES A INTERNET



Las autoridades de Chad han limitado el acceso a Internet tras los incidentes, según ha denunciado la organización NetBlocks, que ha resaltado que "los datos apuntan a que la conectividad a nivel nacional ha caído al 60 por ciento respecto a los niveles habituales".



Así, ha agregado que esto "corrobora las informaciones de usuarios sobre dificultades a la hora de conectarse desde la capital, Yamena" y ha resaltado que estas alteraciones en el servicio arrancaron a primera hora del domingo y "continuaron durante la tarde, con un leve aumento de conectividad al atardecer".



"La alteración tiene una variación regional e impactos sobre las redes de Airtel y Tigo", ha manifestado a través de su web. El portal Alwihda ha insertado una alerta en su página web para apuntar a una "censura en Internet en Chad" y confirmar "perturbaciones sobre la actualización" de los contenidos publicados.



Déby anunció a principios de febrero que se presentaría a un sexto mandato en el país, que gobierna desde 1990, en medio de protestas en Yamena para pedir su salida del poder. El presidente llegó al poder por las armas con el apoyo de Francia tras derrocar al dictador Hissène Habré, y fue elegido presidente en los primeros comicios pluralistas en 1996.



Desde entonces, siempre ha sido elegido en la primera vuelta, a pesar de haber sido acusado en numerosas ocasiones por la oposición de perpetrar fraude electoral. El presidente es considerado como un actor instrumental en el tablero político africano, aliado crucial en la lucha contra los yihadistas en el Sahel.