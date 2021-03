ACTUALIZA 3-"The Crown" arrasa en los Globos de Oro a lo mejor de la televisión

(Actualiza con principales gaadores de TV, citas)

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 28 feb (Reuters) - El drama sobre la familia real británica "The Crown" y la comedia "Schitt's Creek" ganaron el domingo los principales premios a la televisión en los Globos de Oro, en una ceremonia mayormente virtual que se realizó en condiciones de pandemia y en medio de reclamos de mayor diversidad.

La recién llegada Emma Corrin, de 25 años, quien interpretó a la joven princesa Diana en "The Crown" ganó el premio a mejor actriz dramática de televisión, derrotando a las veteranas Olivia Colman y Laura Linney. Josh O'Connor, quien interpretó al príncipe Carlos en la serie de Netflix, ganó el galardón a mejor actor dramático de televisión.

"Lamento estar sentado aquí en mi trágica pequeña oficina y no rodeado de las personas que hicieron esta serie tan encantadora", dijo Peter Morgan, creador de "The Crown", quien apareció en una cámara web.

Una sorprendida Corrin dijo: "Muchas gracias a Diana. Me enseñaste compasión y empatía".

Dan Levy, co-creador de "Schitt's Creek", calificó el premio a mejor serie de comedia como un "reconocimiento" al mensaje de inclusión del programa.

Jason Sudeikis también se sorprendió por su triunfo como mejor actor de comedia en la serie de televisión "Ted Lasso", sobre un entrenador de fútbol americano que consigue un trabajo de fútbol en Londres. "Es una locura", dijo.

La película coreano-estadounidense "Minari", sobre una familia inmigrante que establece una granja en Estados Unidos en la década de 1980, ganó el premio a mejor película extranjera.

En tanto, los actores británicos negros Daniel Kaluuya y John Boyega, y la película animada "Soul" estuvieron entre los diversos ganadores elegidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés), que ha sido criticada por no tener negros entre sus 87 miembros.

Kaluuya ganó el premio al mejor actor de reparto por su papel como el activista de las Panteras Negras Fred Hampton en "Judas and the Black Messiah".

Boyega ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel en la serie de películas para televisión "Small Axe" sobre la vida de un negro en el Londres de la década de 1970.

"Soul", el primer filme de Pixar en tener un personaje negro como protagonista, ganó el galardón a la mejor película animada.

Tres miembros de la HFPA aparecieron en el show y se comprometieron a mejorar. "Anhelamos un futuro más inclusivo", dijo Ali Sar, su actual presidente, que es de Turquía.

CÁMARAS WEB Y VESTIDOS DE GALA

La habitual reunión de celebridades de primer nivel en una cena de gala en Beverly Hills fue reemplazada por cámaras web en las casas de las estrellas y una pequeña audiencia física de trabajadores esenciales con mascarillas.

Las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, anfitrionas del show desde Nueva York y Los Ángeles, respectivamente, abrieron el programa con una serie de bromas a expensas de la HFPA.

"Todos sabemos que las entregas de premios son estúpidas", dijo. Incluso en las cosas estúpidas, la inclusión es importante y no hay miembros negros en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Me doy cuenta de que la HFPA quizá no recibió el memorando (...) pero tienen que cambiar eso", agregó.

En la categoría de cine, el drama de época de Netflix Inc "Mank", sobre el guionista de "Ciudadano Kane", encabeza la lista con seis nominaciones, incluida la de mejor película dramática, a los actores Gary Oldman y Amanda Seyfried y al director David Fincher.

La mayor competencia proviene de "Nomadland", de Searchlight Pictures', un conmovedor drama de estilo documental sobre los habitantes de furgonetas en un Estados Unidos en recesión, y del drama hippie de Netflix de los años 60 "The Trial of the Chicago 7".

La comedia negra de venganza del #MeToo "Promising Young Woman" y la inquietante historia sobre el envejecimiento "The Father" completan las nominaciones en esa categoría.

Aaron Sorkin ganó el Globo de Oro al mejor guión por "The Trial of the Chicago 7".

La película del exitoso musical de Broadway "Hamilton", de Disney+ TV y "Borat Subsequent Moviefilm", una sátira del Estados Unidos del expresidente Donald Trump, de Amazon Studios, son vistas como favoritas en la categoría de mejor comedia o musical.

La estrella de "Black Panther" Chadwick Boseman, cuya muerte a los 43 años de una batalla contra el cáncer no difundida sorprendió a sus seguidores y a la industria, es considerado el favorito en la categoría de mejor actor. Su última interpretación como un trompetista en el drama "Ma Rainey's Black Bottom" se conoció después de su muerte.

Jane Fonda y el productor de televisión Norman Lear recibieron premios a la trayectoria. (Reporte adicional de Lisa Richwine y Nichola Groom. Editado en español por Lucila Sigal)