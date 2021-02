Venezuela.- Caracas denunciará ante la ONU un intento de Colombia de atacar las defensas de Venezuela

02/10/2020 El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARCOS SALGADO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha anunciado este domingo la intención de su país de denunciar ante la ONU a Colombia por un intento de atacar las defensas de Venezuela.



Colombia, "en conchupancia con agencias internacionales como la CIA, el FBI y la DEA, se han transformado en un verdadero campamento paramilitar para conspirar contra el país y por ello preparan mercenarios y magnicidios", ha afirmado Padrino en una entrevista en el televisión pública venezolana, VTV. Con las pruebas de todo ello acudirán a la ONU para presentar denuncia.



Con estas acciones, el país vecino viola la soberanía venezolana y "allí si nos van a encontrar". "No sé hasta dónde podamos llegar", ha apuntado, en referencia al entrenamiento de mercenarios, preparación de magnicidios, agresiones contra la integridad territorial y otros "actos de guerra".



"No sé cómo nosotros vamos a borrar de nuestra mente y cómo vamos a cerrar esta herida que ha abierto la oligarquía colombiana contra el pueblo de Venezuela y la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), contra las instituciones y contra la democracia venezolana", ha argumentado.



En concreto se ha referido a unos 600 oficiales venezolanos contactados desde Colombia para promover "acciones desestabilizadoras". "Son acciones de soborno y amenaza ejecutadas por desertores de la FANB, que están manejados por la inteligencia colombiana", ha explicado.



"No albergo odios ni revanchismo, pero me consterna que la oligarquía colombiana venga a los cuarteles militares a tratar de buscar información y utilizar armas de carácter estratégico contra la patria", ha añadido.