Trump sigue negando su derrota en las elecciones de 2020

Personas observan el discurso del expresidente de EE.UU. Donald J. Trump en la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora, este 28 de febrero de 2021, en Orlando (Florida). EFE/Cristóbal Herrera

Orlando (EE.UU.), 28 feb (EFE).- El expresidente Donald Trump reafirmó este domingo que no fue derrotado en las elecciones de 2020 y aseguró que la reversión de sus políticas migratorias le va a costar a los demócratas derrotas fulminantes en la elecciones de medio mandato en 2022 y en las próximas presidenciales.

"En realidad, como saben, acaban de perder la Casa Blanca, pero es una de esas cosas, pero quién sabe, quién sabe. Incluso puedo decidir vencerlos por tercera vez", dijo Trump a inicio de un esperado discurso en la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Orlando (Florida).

"No importa cuánto el establecimiento de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca".

Trump empezó con una hora de retraso la que es su primera intervención pública desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero y fue absuelto de su segundo juicio político en el Congreso.