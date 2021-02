Tres puntos para el equipo local: Lorient 2-1 AS Saint Etienne

Lorient derrotó 2-1 a AS Saint Etienne en su encuentro de la Ligue 1 disputado este domingo en el Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Lorient llegó con la intención de retornar a la senda de la victoria tras perder el último partido frente a Lille OSC por un marcador de 4-1. En el lado de los visitantes, AS Saint Etienne no pasó de las tablas con un marcador de 1-1 ante Stade de Reims.

La primera parte del encuentro arrancó de manera favorable para AS Saint Etienne, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador a través de un tanto de Harold Moukoudi en el minuto 14, acabando el primer periodo con el resultado de 1-0.

En el segundo tiempo llegó el gol para Lorient, que puso las tablas con un gol de Armand Lauriente en el minuto 66. Sumó de nuevo el conjunto local, que cambió las tornas en el luminoso logrando el 2-1 gracias a otro tanto de Armand Lauriente, que completaba así un doblete instantes antes del pitido final, en el 86, finalizando el partido con un resultado de 2-1 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de Lorient que entraron al partido fueron Fabien Lemoine, Armand Lauriente, Yoane Wissa y Adrian Grbic en sustitución de Thomas Monconduit, Quentin Boisgard, Enzo Le Fee y Terem Moffi, mientras que los cambios de Saint Etienne fueron Aimen Moueffek, Charles Abi, Adil Aouchiche, Lucas Gourna Douath y Maxence Rivera, que entraron para reemplazar a Zaydou Youssouf, Anthony Modeste, Arnaud Nordin, Mahdi Camara y Aimen Moueffek.

El colegiado mostró cuatro tarjetas amarillas, una para Trevoh Chalobah, del equipo local y tres para Mathieu Debuchy, Aimen Moueffek y Lucas Gourna Douath, del equipo visitante.

Tras superar el partido, Lorient se ubicó con 26 puntos en el decimoséptimo puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el partido, mientras que AS Saint Etienne se situó en decimoquinto puesto con 30 puntos.

En la siguiente jornada de la Ligue 1 Lorient jugará contra Montpellier fuera de casa, mientras que AS Saint Etienne se enfrentará en casa contra Racing de Lens.