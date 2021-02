Suspendido el Raptors-Bulls por las bajas de jugadores del equipo de Toronto

En la imagen, el entrenador Sergio Scariolo. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Redaccion deportes, 28 feb (EFE).- Sergio Scariolo no podrá dirigir este domingo, como estaba previsto, su segundo partido al frente de los Raptors porque, a consecuencia de las medidas de seguridad adoptadas por la liga contra la covid-19, el equipo canadiense no dispone del mínimo de ocho jugadores para jugar contra los Chicago Bulls.

El equipo canadiense señaló en Twitter que "el partido de esta noche de los Raptors contra Chicago ha sido pospuesto debido a los protocolos de sanidad y seguridad de la liga".

Por su parte, la NBA señaló que "por los resultados positivos de las pruebas y el seguimiento de contactos en los Raptors, el equipo no tendrá los ocho jugadores requeridos por la liga para disputar el juego programado contra los Bulls".

El partido iba a ser el segundo de Scariolo como primer entrenador del equipo canadiense tras el disputado el viernes contra los Atlanta Hawks.

El viernes, los Raptors informaron que el entrenador titular, Nick Nurse, y cinco entrenadores asistentes del equipo, no podrían asistir al partido por los protocolos de seguridad de la NBA, por lo que Scariolo se haría cargo de la dirección del conjunto canadiense.

Además de los seis integrantes del equipo técnico, el jugador Pascal Siakam también se perdió el partido del viernes.

Bajo la batuta de Scariolo, los Raptors vencieron a los Hawks 122-111.

El partido contra los Bulls es la primera cancelación de los Raptors en la presente temporada.

La NBA se ha visto obligada a cancelar de momento un total de 30 partidos a consecuencia de los protocolos de seguridad adoptados para evitar la propagación de la covid-19.