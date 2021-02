Sudamericanos en Europa: Lionel Messi apunta a campeón de goleo y Alexis brilla con el Inter

El argentino Lionel Messi guió al FC Barcelona en la victoria ante Sevilla (2-0) al firmar un tanto y una asistencia.

La 'Pulga' se mantiene a la cabeza en el campeonato de goleo con 19 dianas y cuatro asistencias en la presente temporada de Liga.

En Italia, el chileno Alexis Sánchez salió desde la banca para poner el broche de oro en el triunfo del líder de la Serie A Inter de Milán ante Génova (3-0).

Además, Lautaro Martínez sumó una asistencia más, para llegar a 13 tantos y siete pases a gol.

Tras la disputa de los partidos de las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Emiliano Martínez – David Luiz, Jeison Murillo, Emerson – Mauro Arambarri, Reinier, Joao Pedro, Lucas Moura – Lionel Messi, Alexis Sánchez y Lautaro Martínez.

Arquero:

Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG): El arquero argentino tuvo una destacada actuación en el triunfo ante Leeds (1-0), contribuyendo con tres atajadas.

'Emi' suma 13 puertas a cero en 24 partidos de la Premier League; sólo Ederson (15) suma más vallas imbatidas en el torneo británico.

Defensores:

David Luiz (Arsenal/BRA): El central brasileño se estrenó como goleador en el triunfo de los 'Gunners' ante Leicester (3-1).

El brasileño puso el 1-1 transitorio de un cabezazo a un centro de Willian en el cobro de una falta.

Jeison Murillo (Celta de Vigo/COL): El defensor 'cafetero' ayudó al cuadro gallego a rescatar un punto del empate ante Valladolid (1-1) al marcar un tanto de último minuto.

Emerson (Real Betis/BRA): El lateral diestro tuvo un importante papel en la victoria ante Cádiz (1-0), al poner el pase para el único tanto del encuentro.

Emerson sirvió un centro medido (84) para que Juanmi, de un cabezazo, asegurara los tres puntos para el Betis.

Volantes y mediocampistas:

Mauro Arambarri (Getafe/URU): El volante uruguayo fue la gran figura de la jornada sabatina al anotar un golazo en el triunfo ante Valencia (3-0).

El charrúa abrió el marcador (39) con un potente disparo desde larga distancia tras pescar un rechace, poniendo fin a la racha del Getafe de cinco partidos sin anotar.

"No me lo pensé mucho; cuando tengo el balón ahí no pienso, intento al menos que vaya a portería. Lo importante es patear, ya que últimamente tampoco lo estábamos haciendo", dijo tras el encuentro.

Reinier (Borussia Dortmund/BRA): El volante de 19 años salió desde la banca para estrenarse como goleador en la Bundesliga al convertir el tercer tanto de su equipo en el triunfo ante Arminia Bielefeld (3-0).

Joao Pedro (Cagliari/BRA): El volante volvió a convertir después de tres partidos sin ver puerta para sellar el triunfo ante Crotone (2-0) con un lanzamiento el punto penal.

El brasileño suma 12 goles y dos asistencias en 24 partidos de la Serie A.

Lucas Moura (Tottenham/BRA): El extremo diestro brasileño hiló su segunda jornada del campeonato inglés marcando en la goleada ante Burnley (4-0).

El brasileño puso el 3-0 parcial (31) con un remate desde cerca luego de encontrarse un balón suelto dentro del área.

Atacantes:

Lionel Messi (Barcelona/ARG): La 'Pulga' contribuyó con un tanto y una asistencia al triunfo ante Sevilla (2-0).

Messi llegó a 19 dianas y cuatro pases a gol, afianzándose como líder de goleo en el campeonato español.

Alexis Sánchez (Inter de Milán/CHI): El volante salió desde la banca para marcar el último tanto en la goleada del cuadro 'neroazzurro' ante Génova (3-0).

El atacante chileno volvió a marcar después de tres meses de sequía goleadora para llegar a tres goles y cinco asistencias en 17 partidos de la Serie A.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El 'Toro' tuvo un importante papel en la victoria frente a Génova (3-0) al firmar su quinta asistencia en la temporada.

El delantero sirvió el pase para que Romelu Lukaku madrugara al cuadro visitante (1) para inaugurar el tanteador.

pnv/gh