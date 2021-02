San Lorenzo, humillado por Central Córdoba

BUENOS AIRES (AP) — Un tren le pasó por encima a San Lorenzo.

El modesto Central Córdoba, conocido por el mote de “Ferroviario”, dio la sorpresa y goleó 4-0 como visitante al equipo de Diego Dabove el sábado, en la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

En otro encuentro de la tercera fecha, Independiente venció 1-0 como local a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En el Nuevo Gasómetro, el “Ciclón” volvió a ser cacheteado por el equipo de la norteña provincia de Santiago del Estero. En 2019, Central Córdoba ya había goleado 4-1 a San Lorenzo a domicilio.

El conjunto de Gustavo “Sapito” Coleone fue un canto al pragmatismo: Jonathan Bay, a los 11 minutos, Milton Giménez, a los 48, Carlo Lattanzio, a los 51 y Oscar Salomón a los dos del descuento supieron sacar provecho máximo de cuatro crasos errores individuales del equipo local.

Tras la derrota en la fecha anterior, Dabove decidió devolverle la titularidad al paraguayo Ángel Romero, en tanto su hermano Óscar recién ingresó en el complemento. Ninguno tuvo incidencia en el juego.

San Lorenzo fue muy superior en la posesión, pero careció de peso arriba y dio toda clase de ventajas atrás ante un rival solidario, combativo y audaz.

Con apenas tres puntos sobre nueve, la goleada supone un duro golpe para el “Ciclón”, que por la próxima fecha de la Zona 1 recibirá a Huracán en el clásico barrial y la siguiente semana visitará a Universidad de Chile por la segunda ronda de repechaje de la Copa Libertadores.

“Tenemos que cambiar el camino, no podemos seguir por esta senda. No se vio un equipo. Esto no puede pasar más. Llegaron cinco veces y nos hicieron cuatro goles”, se sinceró el zaguero Diego Braghieri.

En Avellaneda, a Independiente no le sobró nada. De todas formas, terminó festejando su segunda victoria consecutiva en la Zona 2 al imponerse a Gimnasia con un tanto de Silvio Romero en el complemento.

El partido aportó un hecho curioso: un involuntario error del cuerpo técnico de Independiente al realizar un cambio tuvo incidencia en el gol de la victoria.

Julio César Falcioni había decidido reemplazar a Sebastián Palacios, pero le pasaron mal el papelito al cuarto árbitro y salió de la cancha otro jugador. Mientras el técnico reclamaba airadamente, Palacios ejecutó el córner que derivó en el 1-0.

Colón sigue su marcha perfecta en el certamen. Con un gol y dos asistencias del talentoso veterano Luis Miguel Rodríguez, goleó 3-0 a domicilio a Banfield, reciente subcampeón de la Copa Diego Maradona.

En el duelo entre dos equipos que llegaban como líderes de la Zona 1, también convirtieron Alexis Castro y Nicolás Leguizamón. Martín Payero se fue expulsado en el anfitrión y Facundo Garcés en la visita.

El “Sabalero” ganó sus tres partidos, marcó ocho goles y no recibió ninguno.

En Córdoba, un gol postrero del sustituto colombiano Diego Valoyes permitió a Talleres rescatar un empate 2-2 frente a Newell’s Old Boys, en un atractivo cotejo por la Zona 2.

Este domingo, River Plate visitará a Platense, Racing Club hará lo propio con Estudiantes de La Plata y Boca Juniors recibirá a Sarmiento de Junín.