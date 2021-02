San Antonio Spurs gana a New Orleans Pelicans por 117-114

San Antonio Spurs ganó como local a New Orleans Pelicans por 117-114 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de San Antonio Spurs perdieron fuera de casa contra Oklahoma City Thunder por 102-99, mientras que los de New Orleans Pelicans también perdieron a domicilio con Milwaukee Bucks por 129-125 y tras el partido acumulan un total de tres derrotas en los cinco últimos encuentros. Tras el partido, San Antonio Spurs consigue una plaza en los puestos de Play-off con 17 victorias en 29 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 14 partidos ganados de 33 jugados.

Durante el primer cuarto San Antonio Spurs fue el principal protagonista y terminó con un 33-32. Posteriormente, en el segundo cuarto San Antonio Spurs aumentó su diferencia y llegó a ir ganando por nueve puntos (67-58) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 34-29. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 67-61 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto los jugadores de San Antonio Spurs acrecentaron de nuevo su diferencia, alcanzaron una diferencia de 12 puntos (91-79) y acabó con un resultado parcial de 26-22 (y un 93-83 global). Por último, en el transcurso del último cuarto New Orleans Pelicans logró acercarse de nuevo en el marcador, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 24-31. Finalmente, los jugadores cerraron el electrónico del partido con un resultado de 117-114 para los locales.

Durante el partido, San Antonio Spurs consiguió el triunfo gracias a los 32 puntos, 11 asistencias y un rebote de Demar Derozan y los 21 puntos y cinco rebotes de Lamarcus Aldridge. Los 23 puntos, cinco asistencias y 14 rebotes de Zion Williamson y los 29 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

Tras vencer este partido, el próximo choque de San Antonio Spurs será contra Brooklyn Nets en el At&t Center, mientras que New Orleans Pelicans se enfrentará a Utah Jazz en el Smoothie King Center.