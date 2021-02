Rusia desea "más independencia" al Consejo de Europa

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. EFE/EPA/COSTAS BALTAS / Archivo

Moscú, 28 feb (EFE).- Moscú considera que el futuro del Consejo de Europa (CE) dependerá de su capacidad de ser independiente, declaró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, con ocasión del 25 aniversario de la incorporación de Rusia en esa organización.

"Estoy convencido que el futuro del CE dependerá de su capacidad de conservar su independencia y su carácter europeo", señaló el canciller ruso en una misiva a su secretaria general, Marija Pejcinovic Buric.

El titular de Exteriores ruso llamó al Consejo de Europa a "no convertirse en rehén de enfoques y modos de pensar de bloques, y trabajar sin doble rasero en interés de todos los países del continente".

"La experiencia de los últimos años muestra hasta qué punto es importante no permitir que la Asamblea Parlamentaria se convierta en un espacio para el ajuste de cuentas", señaló, en un llamamiento a evitar la imposición de "documentos imposibles de consensuar".

Según Lavrov, también es importante lograr que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sea una institución "libre de inclinaciones políticas e ideológicas".

El jefe de la diplomacia rusa recordó que hace un cuarto de siglo el ministro de Exteriores ruso, Evgueni Primakov, y el entonces secretario general del CE, Daniel Tarschys, firmaron en Estrasburgo el ingreso de Rusia en esta organización europea.

Lavrov indicó que durante este tiempo Rusia se sumó a 68 actas legales y nueve acuerdos parciales del CE.

Según el ministro de Exteriores ruso, este aniversario reviste una gran importancia, ya que 25 años atrás el CE adquirió una escala "realmente paneuropea", desde Lisboa a Vladivostok.

"Al recordar esos años, nos preguntamos por qué los europeos no lograron aprovechar al máximo esta oportunidad histórica, por qué todas nuestras expectativas no se cumplieron", lamentó.

Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se encuentran en estos momentos en el nivel más bajo de las últimas dos décadas, tras la condena en Moscú al líder opositor ruso, Alexéi Navalni.

El lunes pasado la UE decidió tomar medidas contra Rusia sobre la base del nuevo régimen de sanciones contra las violaciones de derechos humanos que Bruselas aprobó en diciembre.

Las sanciones, que deberían ser aprobadas en marzo, consistirán en prohibir la entrada a territorio comunitario a las personas sancionadas y la congelación de los activos y los bienes que tengan en la UE.

El acuerdo llega después de la tensa visita a Moscú del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras la cual el exministro español abrió la puerta a probar sanciones contra Rusia.

La Justicia rusa rechazó el pasado 20 de febrero el recurso presentado por los abogados de Navalni contra la pena de 3 años y medio meses de cárcel dictada contra el opositor por un antiguo caso penal de fraude y lavado de dinero.