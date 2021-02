Pujols desconoce si se retirará al final de la temporada

En la imagen, el jugador de los Angelinos Albert Pujols (d). EFE/Mike Nelson/Archivo

Anaheim (EE.UU.), 27 feb (EFE).- El veterano pelotero dominicano Albert Pujols aclaró este sábado que aún no decide si se retirará del béisbol luego de concluir su contrato de 10 años con los Angelinos de Los Ángeles.

La polémica se inició cuando Deidre, su esposa, escribió en Instagram un texto que fue mal interpretado, por lo que los aficionados del pelotero consideraron que Pujols se retiraría después de esta temporada, la 21, en las Mayores.

"Esta es la vida que estamos viviendo en las redes sociales", comentó Pujols el sábado con una sonrisa. "Es triste que todo el mundo tuviera que seguir con una mala interpretación", agregó.

Pujols, de 41 años, reiteró lo que ha estado diciendo durante meses, que no ha decidido si continuará jugando después de la conclusión de su contrato de 10 años y 240 millones de dólares con los Angelinos este otoño.

Dijo que tomará una decisión hasta después de que concluya la temporada.

"Nuestra organización, mis amigos, las personas que siguen mi carrera durante 21 años merecen algo mejor que sólo un texto por Instagram de mi esposa o mío", analizó Pujols en sus primeras entrevistas de los entrenamientos de primavera.

Agregó que "esto se salió de proporción. Mi mente ni siquiera está ahí. Mi mente está en mantenerme concentrado, saludable y, con suerte, tratar de ayudar a este club a ganar este año, y eso es todo".

Destacó que "si tomo alguna decisión al final del año, lo anunciaré (y) me iré a casa. Pero ni siquiera estoy allí todavía".

El quinto mayor jonronero en la historia de las Grandes Ligas dice que tiene preocupaciones más apremiantes en su mente, principalmente la búsqueda de su primera victoria en los playoffs con los Angelinos.

Pujols comienza la nueva temporada con 662 jonrones y 2.100 carreras impulsadas, la tercera mejor marca en la historia del béisbol.

"Ni siquiera puedo ver (la postemporada), porque me enojo mucho porque deberíamos haber estado allí", subrayó.

Pujols tiene al menos una oportunidad más de conseguir el éxito de equipo que anhela junto a Mike Trout, Anthony Rendón y el japonés Shohei Ohtani.

El 10 veces All-Star se encuentra en medio de cinco temporadas perdedoras consecutivas y seis campañas consecutivas fuera de los playoffs con los Angelinos.

Incluso si Pujols intenta jugar en 2022, sabe que está cerca del final del decepcionante segundo acto de su carrera después de 11 temporadas estelares con los Cardenales de San Luis.

Bateó para promedio de .328 con 445 jonrones mientras ganaba tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional para los Cardenales, pero ha sido un bateador de promedio de .257 con 217 jonrones durante nueve años en Anaheim.

La reducida temporada pasada bateó para .224 con un OPS de .665, ambas las peores marcas de sus dos décadas de carrera, mientras jugaba en 39 de los 60 partidos de Los Ángeles.