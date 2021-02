Precandidato rechaza negociar con Ortega un "aterrizaje suave" ante la crisis

En la imagen, Félix Maradiaga, precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 28 feb (EFE).- Félix Maradiaga, precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, expresó este domingo su rechazo a negociar con el mandatario Daniel Ortega un “aterrizaje suave” que permita resolver la crisis política y abogó, por el contrario, por una “justicia transicional” tras los comicios de noviembre.

En Nicaragua se le conoce como “aterrizaje suave” a una posible negociación entre opositores y Ortega, que permita al presidente evitar responder por supuestos “crímenes de lesa humanidad”, ejecutados desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018, con el fin de resolver la crisis política.

“No vamos a permitir acuerdos a espaldas del pueblo, no vamos a permitir aterrizajes suaves, asumimos el compromiso de justicia para quienes lo entregaron todo, a quienes fueron asesinados, encarcelados, torturados”, dijo hoy Maradiaga, durante un acto en el que la Unidad Nacional Azul y Blanco oficializó su precandidatura.

“Nuestro compromiso es con todos los nicaragüenses que no se conforman con una salida a medias, porque sabemos que merecemos un país mejor”, insistió Maradiaga, quien se encuentra en un hotel de Managua luego de burlar a la Policía Nacional, que según su organización lo mantenía “preso de facto” en una casa en las afueras de la capital desde diciembre pasado.

Decenas de policías mantienen rodeado el hotel donde se encuentra Maradiaga desde la noche del viernes y cada visitante es revisado a la entrada y la salida.

En una de las revisiones los agentes bajaron del automóvil a un grupo de jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, los obligaron a quitarse sus mascarillas para tomarles fotografías y los despojaron de algunos objetos personales, según pudo constatar Efe.

"NI BURGUÉS, NI EMPRESARIO"

La candidatura de Maradiaga, un académico y activista, fue aplaudida por los diversos sectores que conforman la Unidad Nacional, cuyos representantes destacaron que “no es un burgués, ni es un empresario”.

“Somos territorio, por eso somos más bulliciosos, más activos”, gritó el dirigente “azul y blanco” Róger Reyes, cuya frase desató una algarabía en el lugar.

El mismo Maradiaga, quien abogó por la unidad de la oposición, afirmó que su candidatura “es diferente porque nace de la gente, de un proceso de consulta”, para lograr “un gobierno que no pregunte nunca más quiénes son rojos verdes, morados, o azules”.

El representante del sector Sociedad Civil del grupo opositor, Juan Diego Barberena, dijo confiar en Maradiaga porque “va a luchar por estructuras que están fuera de la Unidad Nacional”.

Maradiaga, exsecretario general del Ministerio de Defensa, oficializó su candidatura a la Presidencia un día después de que hizo lo propio el líder empresarial Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Ambos aspirantes han firmado un acuerdo para someterse a un proceso de selección para que la oposición decida quién enfrentará a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.

Maradiaga, quien permaneció en el hotel tras la actividad, afirmó estar despreocupado por su condición de “candidato a la Presidencia con casa por cárcel”, ya que “no es una candidatura personal, es un proyecto nacional, no podrán encerrar a miles y miles de nicaragüenses”.

Las próximas elecciones de Nicaragua serán claves para la historia del país, ya que estarán en juego 42 años de primacía de Ortega sobre la política nicaragüense.