Neoyorquinos muestran su apoyo a la comunidad asiáticia por recientes agresiones

En la imagen, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 27 feb (EFE).- Muchos neoyorquinos mostraron este sábado su solidaridad con la comunidad asiática, que ha sido blanco de agresiones, durante una multitudinaria manifestación en la que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo un enfático llamado a poner un fin a estos ataques de odio, que aseguró no serán permitidos en la ciudad.

"Paren el odio contra la comunidad asiática. Ese es el mensaje que tenemos que dar a conocer, no solo en Nueva York sino en toda la nación. Esto debe parar ya", indicó De Blasio durante el evento, convocado por la Asian American Federation, y que contó con la presencia de varios altos funcionarios, entre ellos la fiscal general del estado, Letitia James, y el presidente del Senado federal, Charles Schumer.

La preocupación por estos ataques raciales aumentó entre las autoridades a raíz de que un hombre fuera apuñalado en Chinatown -el popular barrio chino de la ciudad- en la noche del jueves al viernes, en el más reciente de los incidentes.

"No aceptaremos el odio en la ciudad de Nueva York", sostuvo el alcalde, quien acto seguido destacó: "vimos a un hombre asesinado en San Francisco, asesinado por caminar por la calle debido a quién era".

De Blasio, demócrata, responsabilizó por esa ola de agresiones al expresidente Donald Trump (2017-2021), quien solía referirse a la pandemia de la covid como "el virus chino".

"A la gente se le dice que se odie en una crisis en la que nos necesitamos. Necesitamos amarnos y apoyarnos unos a otros", sostuvo y advirtió que todo el que cometa un crimen de odio "será perseguido, arrestado y enjuiciado".

El alcalde neoyorquino indicó además que responsabilizar a la comunidad asiática por la crisis (de la pandemia) "es equivocado, es inaceptable," durante la manifestación que se realizó en la plaza Foley Square en Manhattan, no muy lejos de Chinatown, y en la que participaron varias organizaciones.

Schumer indicó que los ataques contra las comunidades asiático-americanas es "alarmante, ignorante y peligroso".

La congresista demócrata Grace Meng, de ascendencia taiwanesa, y del condado de Queens, con una gran población asiática, afirmó por su parte que "demasiadas personas viven con miedo de salir de sus casas en este momento", destaca el New York Post.

La fiscal general exhortó a las víctimas a denunciar las agresiones "para que podamos hacer algo al respecto, para que podamos perseguir a estas personas que nos odian y encerrarlas".

La policía arrestó por la agresión en Chinatown a Salman Muflihi, de 23 años, que este viernes fue acusado de intento de asesinato en segundo grado y posesión ilegal de un arma.

De acuerdo con las autoridades, este hombre había propinado un puñetazo en la cabeza a otro asiático el pasado mes de enero.

Sin embargo, según el New York Post, la Fiscalía de Manhattan cambió los cargos contra Muflihi y lo acusó hoy de intento de asesinato y agresión, durante una audiencia en el tribunal.

La pasada semana también se registró un incidente en el que una mujer asiática de 52 años fue increpada y empujada al suelo por un individuo mientras esperaba delante de una pastelería.

Los datos de la Policía muestran que la ciudad ha pasado de registrar tres ataques contra estadounidenses asiáticos en 2019 hasta 29 el año pasado, la inmensa mayoría motivados por prejuicios relacionados con la pandemia.