Los Jazz afianzan su liderato; derrotas de Sixers y Nets

EFE/EPA/SHAWN THEW SHUTTERSTOCK OUT

Houston (EE.UU.), 28 feb (EFE).- Menos de 24 horas necesitaron los Utah Jazz para reencontrarse con la victoria en una jornada de la NBA que les permitió consolidar la mejor marca de la liga, mientras que los Philadelphia Sixers y los Brooklyn Nets sufrieron sendas derrotas.

La sorpresa saltó en Filadelfia, donde el equipo local, los Sixers se vieron superados por los Cleveland Cavaliers, que ganaron por 109-112, tras la prórroga.

Los Cavaliers obtuvieron su primera victoria como visitantes desde el pasado 7 de enero cuando ganaron a los Grizzlies en Memphis.

Por los Sixers el mejor anotador fue Embiid que acabó con un doble-doble de 42 tantos y 13 rebotes. El base australiano Ben Simmons aportó 24 puntos y el escolta reserva Shake Milton consiguió 11 tantos.

Los Sixers (22-12) no pudieron sumar su tercera victoria consecutiva, pero siguen líderes de la División Atlántico y con la mejor marca de la Conferencia Este.

Las ausencias en los Nets de dos de sus estrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving, ambos lesionados, fueron aprovechadas por los Dallas Mavericks que ganaron a domicilio por 98-115 con el base esloveno Luka Doncic, de nuevo, como factor decisivo.

Doncic, que este domingo cumple 22 años, aportó 27 puntos con siete asistencias y seis rebotes, que apoyado por los 18 tantos de Porzingis establecieron la diferencia en el marcador final.

Los Mavericks no solo se llevaron la victoria del Barclays Center sino que también pusieron fin a la racha de ocho triunfos consecutivos que tenían los Nets (22-13), que no pudieron aprovechar la derrota sorpresa de los Sixers de Filadelfia para haber sido los nuevos líderes de la División Atlántico y de la Conferencia Este.

Esta vez la única estrella que pudieron alinear los Nets fue escolta James Harden que consiguió 29 puntos, siete rebotes y seis asistencias.

El base Russell Westbrook logró un triple-doble como el jugador más completo de los Washington Wizards, que vencieron con facilidad por 128-112 a los Timberwolves de Minnesota.

Westbrook consiguió 19 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias, en lo que fue su décimo triple-doble de la temporada, líder de la NBA en esa faceta del juego.

Mientras que el escolta Bradley Beal sumó 34 puntos que lo dejaron al frente del ataque ganador de los Wizards.

El pívot serbio Nikola Jokic acabó con un triple-doble (19 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes) como líder de los Nuggets de Denver, que derrotaron de visitantes 96-126 a los Thunder de Oklahoma City.

A su vez, el escolta DeMar DeRozan concluyó con un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes que ayudaron a los Spurs de San Antonio a ganar por 117-114 a los Pelicans de Nueva Orleans, en su primer partido en casa desde el pasado 9 de febrero.

El ala-pívot Julius Randle aportó un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes como líder de los Knicks de Nueva York, que vencieron por 110-107 a los Pacers de Indiana.