López Obrador asegura que el Senado aprobará su polémica reforma eléctrica

México, 28 feb (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que el Senado aprobará su polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que privilegia a la empresa del Estado en detrimento de las privadas, sobre todo de renovables.

"Estoy seguro, se va a llevar a la práctica, se va a ejecutar, se va a aprobar porque es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", expresó en un evento en Zacatecas junto a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Las declaraciones de López Obrador se producen después de que la Cámara de Diputados aprobó el martes pasado su iniciativa preferente sin cambiarle prácticamente "nada", como él pidió.

El principal impacto de la reforma es eliminar el criterio económico para despachar siempre primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

También suprime la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que participan privados, ordena revisar los contratos previos del Gobierno con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Ahora, la reforma debe discutirse en un plazo de 30 días en el Senado, donde 70 de los 128 escaños son de los partidos de la alianza del Gobierno: el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), y el Partido Encuentro Social (PES).

El mandatario argumentó este domingo que “no se le puede dar el mismo trato" a la empresa del Estado que a las extranjeras, como hicieron los Gobiernos anteriores.

“Avanzaron bastante en la privatización del petróleo y de la industria eléctrica, pero afortunadamente se dio el cambio, el pueblo dijo ‘basta con la robadera, con el saqueo’, sobre todo de empresas extranjeras", sostuvo.

El líder izquierdista ha prometido "rescatar" a la CFE, que en 2020 perdió 78.919 millones de pesos (unos 3.758 millones de dólares) , según revelaron sus resultados financieros este fin de semana.

Con la reforma, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso estima un aumento de hasta 135.558 millones de pesos (6.455 millones de dólares) en los beneficios de CFE.

Pero el CEFP también advierte que están en riesgo más de 451.000 millones de pesos (unos 21.476 millones de dólares) invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables.

En tanto, cámaras empresariales han advertido de violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al Acuerdo de París.

El presidente ha desestimado estas advertencias al insistir en que "el saqueo que hubo durante el periodo neoliberal no tiene precedente" porque incluso fue "más grande que en los tres siglos de dominación colonial".

"El que quiera robar que se vaya a otra parte, ya en México no se permite la corrupción, vamos a desterrar de México la corrupción, me canso ganso”, expresó.