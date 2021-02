La salud mental en tiempos covid, principal preocupación del 72 % de alumnos

Un 72 % de los estudiantes está preocupado por su salud mental dada la situación creada por la covid-19, según la encuesta de las asociaciones de estudiantes CANAE para conocer las inquietudes del alumnado. EFE/ Brais Lorenzo/Archivo

Madrid, 1 mar (EFE).- Un 72 % de los estudiantes está preocupado por su salud mental dada la situación creada por la covid-19, según la encuesta de las asociaciones de estudiantes CANAE para conocer las inquietudes del alumnado, entre las que también destacan sus derechos, los exámenes, los sistemas de evaluación, las becas y las leyes educativas.

Bajo el título "Estudiantes en Pandemia: Informe 2020/2021 sobre Educación y participación desde la perspectiva estudiantil", la encuesta, que se dará a conocer este lunes, ha sido realizada para conocer las preocupación del alumnado sobre la educación y no las de los jóvenes en la sociedad actual, detalla la Confederación de Estatal de Asociaciones de Estudiantes.

SALUD MENTAL

La crisis sanitaria ha transformado la vida de los estudiantes y su forma de relacionarse, ha debilitado los lazos sociales, reducido el ocio y trastocado el centro educativo, que en muchos casos era el lugar principal de socialización sin que se hayan tomado medidas para mitigar el efecto del aislamiento social, según CANAE

La encuesta revela que la salud mental es la principal preocupación del 75,6 % de las mujeres frente a un 61,3% de los hombres, e inquieta más a los grupos de Bachiller (8 de cada 10 entrevistados), ESO y FPI, mientras que para los que estudian FPII y cursos universitarios se sitúa en una segunda posición (detrás de los Derechos de los estudiantes).

Por comunidades, los encuestados de todas regiones con la excepción de Murcia sitúan en primer lugar la salud mental y destaca Madrid, donde hasta un 75,2% de los encuestados señalan esta preocupación, seguida de Cataluña (69,8%), Comunidad Valenciana (69,2%) y Castilla y León (66,7%).

"No deberíamos ignorar las posibles repercusiones del relato mediático de criminalización de los jóvenes, que relacionan la propagación del virus con el ocio juvenil", indican los responsables de la encuesta que, aclaran que y la salud mental preocupa por igual a alumnos de centros públicos, privados y concertados.

Ante esta situación, CANAE reclama la implantación de la figura del psicólogo en centros educativos, fomentar actividades de ocio seguras en lo descansos y garantizar salas de estudio y biblioteca, entre otras.

MENOS DE UN TERCIO DE ESTUDIANTES SE SIENTEN ESCUCHADOS

Casi el 80 % tiene claro que a los estudiantes se les escucha menos que a otros miembros de la comunidad educativa, lo que se manifiesta en la falta de asociaciones de estudiantes. Tan solo un 10,5% de los que han respondido a la encuesta están matriculados en centros que cuentan con estas organizaciones.

La preocupación es mayor en Universidad y FPII, "quizás por la edad", aclara CANAE, donde esta inquietud supera incluso a la salud mental.

Es en Murcia y en Madrid donde se refleja una mayor preocupación por la falta de derechos, aunque ha sido destacada en todas las comunidades y es ligeramente más notable en los centros públicos frente a privados y concertados.

CANAE sugiere que se potencie la paridad en la distribución de plazas de los Consejos Escolares entre profesorados, familias y estudiantes y que se tenga en cuenta a estos últimos en las decisiones de docencia en línea.

EXÁMENES Y EVALUACIÓN, LA TERCERA GRAN PREOCUPACIÓN

Debido a la Ebau, la preocupación por los exámenes y la evaluación priman en la ESO y Bachillerato y es mayor en las comunidades de Madrid, Canarias y Valencia.

A diferencia del resto de principales preocupaciones, las tasas de respuestas de mujeres y hombres son bastante similares y se sitúa como tercera inquietud para ellas y cuarta para ellos y es ligeramente superior en los centros concertados.

EN UNIVERSIDAD Y FP PREOCUPAN MUCHO LAS BECAS

Pese al aumento de la inversión en becas para el curso 2020/2021, son la cuarta preocupación en el estudio, muy especialmente señalada en FPII, donde estas ayudas escalan al tercer nivel de inquietud.

La distribución geográfica de esta preocupación refleja una especial incidencia en la Comunidad Valenciana, seguida de Madrid y Cataluña, donde representa la tercera inquietud.

La preocupación por las becas es mas notoria en centro públicos y concertados respecto a quienes acuden a centros privados y destaca más entre las mujeres que entre los hombres.

LAS LEYES EDUCATIVAS PREOCUPAN ESPECIALMENTE EN FP

La preocupación por las leyes educativas entre el estudiantado de FP es la segunda más alta después de la muestra de estudiantes de la Universidad.

Las asociaciones de estudiantes creen que hay que alcanzar un pacto educativo que garantice una enseñanza de calidad, la igualdad y la equidad.

LA IGUALDAD DE GÉNERO PREOCUPA MÁS A LAS MUJERES

Para las mujeres es la sexta preocupación y la séptima para los hombres y es muy destacada en Andalucía donde los estudiantes la sitúan como su quinta inquietud.

También destacan en esta preocupación Cataluña y en Madrid y se encuentra más entre alumnos del ámbito universitario y FP II, lo que para CANAE "pudiera responder a formaciones sectoriales aún más masculinizadas o a una mayor concienciación sobre las desigualdades".

LA EDUCACIÓN EN LÍNEA NO ESTÁ ENTRE LAS 5 PRIMERAS INQUIETUDES

Según CANAE, "esto demuestra una gran capacidad y esfuerzo de los estudiantes para adaptarse a las tecnologías de la información y la comunicación y a una gran resiliencia".

El estudio sitúa a Madrid como la comunidad en la que hay más preocupación por la enseñanza digital, frente a Canarias y Castilla y León, que son los territorios que mejor se habrían adaptado a este sistema.

Preocupa en mayor medida en Bachillerato, muy probablemente debido a la presión de la Ebau, resalta CANAE.

DIVERSIDAD EN EL AULA

Es la novena gran preocupación del estudiantado consultado, sin que haya una gran diferenciación de género en esta preocupación, pero es mayor en los centros públicos, que concentran al 10 % de los alumnos extranjeros frente al 4,9 % de los concertados.

La interculturalidad, la diversidad de orientación sexual o de identidad de género dentro del aula representan una gran preocupación para el 36,2% del estudiantado.

Las comunidades donde más interesa o preocupa la Educación Inclusiva son Murcia o Madrid, seguidas de Castilla y León y hay una mayor sensibilidad por este asunto en la etapa universitaria.

CONVIVENCIA ESCOLAR

Es la décima gran preocupación de los estudiantes aunque es mayor entre los varones y a pesar de que tiene una distribución geográfica bastante homogénea, se percibe más en Castilla y León, Murcia y Andalucía.

CANAE, que resalta su preocupación por las nuevas de formas de acoso en el entorno digital que han aumentado en el confinamiento por la covid, indica que el estudio concentra unos niveles de respuesta homogéneos en las diferentes etapas, con la excepción de la universitaria.

Las asociaciones de estudiantes destacan que la encuesta, a la que han contestado 741 personas, ha sido realizada en febrero entre estudiantes de educación no universitaria y universitaria de toda España, aunque solo se han podido desagregar los datos correspondientes a Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla y León y Canarias.