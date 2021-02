La "Norma" del Teatro Real abre sus entrañas entre aplausos

Momento de la ópera "Norma", de Vincento Bellini, la primera producción propia de la obra por parte del Teatro Real desde su reapertura con una nueva producción concebida por el director de escena Justin Way y con la dirección musical de Marco Armiliato. EFE/Teatro Real/Javier del Real

Madrid, 28 feb. (EFE).- Por primera vez desde su reapertura, el Teatro Real ha abordado este domingo con una producción propia el drama romántico de "Norma", de Vincenzo Bellini, obra cumbre del belcanto, la del "Casta Diva" que inmortalizaron la Callas o la Caballé, y lo ha hecho con público joven como jurado de su primera reválida.

En un preestreno exclusivo y gratuito para menores de 35 años, el cerca de un millar de asistentes ha aplaudido largo y tendido este encargo realizado al director de escena australiano Justin Way, con el Coro y Orquesta Titular del Teatro Real a las órdenes del italiano Marco Armiliato.

Con un reparto doble, para respirar y hacer frente a las altas exigencias del estilo belcantista, esta noche han subido al escenario Yolanda Auyanet en el papel protagonista, además del tenor Michael Spyres (Pollione), la mezzosoprano Clémentine Margaine (Adalgisa), el bajo Roberto Tagliavini (Oroveso), la soprano Berna Perles (Clotilde) y el tenor Fabián Lara (Flavio).

Siendo el de Norma uno de los papeles más difíciles del repertorio para soprano, que demanda gran capacidad de transmisión emotiva y a la par un perfecto control del fraseo melódico sin apenas colchón instrumental, los ojos y oídos estaban puestos especialmente sobre Auyanet.

En ese examen, la soprano española se ha llevado un intenso aplauso, por ejemplo tras la prueba de fuego de la plegaria a la luna "Casta Diva" en el primer acto, una de las arias más conocidas y populares del repertorio lírico y pieza emblemática en la carrera de Maria Callas, pero también en otros pasajes, como en cada ejercicio de sororidad con Margaine/Adalgisa, muy valorada igualmente.

La casualidad ha querido que el primer pase ante el público haya ocurrido tras las manifestaciones de la pasada noche en Barcelona por la libertad del rapero Pablo Hasel, lo que de alguna manera ha puesto el foco aún más en las tensiones insurgentes que estaban en el libreto original de Felice Romani a través del conflicto entre galos y romanos.

Way ha subrayado aún más ese aspecto al devolver la acción al momento en que se estrenó la ópera, concretamente a un teatro decadente de la Italia de 1831 donde, tras la liberación de Napoleón y de nuevo bajo dominio austríaco, se ensaya precisamente "Norma".

Este recurso metateatral ha permitido caracterizar a los romanos de soldados austríacos que acuden a supervisar el espectáculo y hacer resonar ante sus narices las ansias de libertad de los italianos que Bellini astutamente puso en boca del coro, ataviado de pueblo galo.

A la vez, ha agilizado los continuos cambios de espacio (incorporándolos a la trama), ha dado pie a diversos planos sonoros entre el escenario y las bambalinas, y ha favorecido con este juego visual del teatro dentro del teatro bellas estampas casi pictóricas cuando sobre las tablas se han juntado más de 40 personas (convenientemente embozadas con mascarilla).

Por último, ha agravado la disonancia del personaje central por una dimensión pública que no puede cuadrar con la privada, al sumar el papel de diva de la función al poliédrico y contradictorio cuadro original, en el que es madre amorosa, compañera despechada, amiga, mentora y, sobre todo, sacerdotisa de la que depende la guerra entre su pueblo sometido y la civilización ocupante, a la que pertenece su examante y padre de sus hijos.

Este miércoles, 3 de marzo, tendrá lugar el estreno oficial. A falta de un millar de entradas, ya se ha vendido casi todo el aforo disponible para sus 12 funciones, que se prolongarán hasta el próximo 19 de marzo, alternándose con "Siegfried", de Richard Wagner.

Por Javier Herrero.