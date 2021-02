Kiko Rivera llama en directo en el 'Deluxe' para apoyar a su hermana

01/01/1970 Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



La entrevista en el 'Deluxe' de Isa Pantoja no empezó con buen pie, o al menos eso es lo que piensa la gran mayoría de seguidores que vieron ayer el programa y Kiko Rivera, que entró por teléfono para apoyar a su hermana. El dj no estaba de acuerdo con algunas cosas que dijo y confesó públicamente que ella no le debía nada a Isabel Pantoja, y mucho menos por ser adoptada.



Recordemos que Isa Pantoja aseguró que se sentía en deuda con su madre por haber sido adoptada, algo que Kiko Rivera negó en rotundo: "Siento mucha pena al escuchar que te sientes en deuda con mamá. Te recuerdo que tu llegada a nuestras vidas fue lo mejor que nos pasó. Nunca pienses que le debes algo a mamá".



A pesar de las palabras de su hermano, la hija de Isabel Pantoja no estaba de acuerdo con él y aseguró que su sentimiento era ese: "Para mí es así y lo tengo asumido. Estoy agradecida por ella porque me sale" a lo que Kiko le respondió: "Es tu pensamiento, pero no tienes razón".



Y es que la colaboradora de 'Ana Rosa' confesó que desde que ha sido madre ha entendido muchas cosas y entiende el dolor que puede sentir la tonadillera con todo lo que está pasando y con algunas actitudes que ella tuvo hace años: "Me pongo en su lugar desde que soy madre, y ahora comprendo muchas cosas. Nadie es perfecto. Cosas que dice de mi madre son muy desagradables".