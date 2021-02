Kiko Rivera guarda silencio tras la entrevista de su hermana

22/02/2021 Kiko Rivera sale de casa en coche EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Isabel Pantoja debe estar bastante enfadada con su hija tras la entrevista que dio en el 'Deluxe' y no precisamente porque haya hablado mal de ella, que no lo hizo, sino porque ya sabemos que a la cantante le molesta y no le parece bien que nadie de su familia, ni amigos, se sienten en los platós para hablar de ella... eso ya se lo toma como una traición.



Kiko Rivera está siendo el principal apoyo de su hermana en estos momentos y es que las cosas cambian con el paso de los años. Hace tiempo, era el propio dj quien iba a los platós de televisión a hablar mal de su hermana por orden de su madre, y ahora los dos hermanos están más juntos que nunca, lo que debería encantar a la tonadillera.



El dj ha salido hoy del hotel donde se ha alojado este fin de semana y lo cierto es que no ha querido dar su opinión a la prensa que le esperaba en las inmediaciones... lo que sí que sabemos es que cuando su hermana terminó la entrevista acudió a la habitación de Kiko para comentar los aspectos que se habían tocado públicamente.



Esta mañana, Kiko Rivera salía del hotel y ha guardado silencio a dicha entrevista... ¿le habrá parecido bien? ¿o mal? Lo cierto es que el hijo de la tonadillera sigue demostrando que quiere permanecer ajeno a los medios de comunicación y superar de una vez por todas esta triste situación.