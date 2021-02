Israel vacunará a los trabajadores palestinos contra el COVID-19

Foto de archivo. Gaza recibe primer embarque de vacunas COVID-19. Franja de Gaza, 17 de febrero de 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo

Por Rami Ayyub

JERUSALÉN, 28 feb (Reuters) - Israel administrará vacunas COVID-19 a los palestinos que trabajan en Israel o en sus asentamientos en la ocupada Cisjordania, dijo el domingo la oficina de enlace israelí COGAT.

La campaña de vacunación, que podría aplicarse a alrededor de 130.000 palestinos, comenzará en unos días, dijo COGAT.

Shaher Saad, secretario general del Sindicato de Trabajadores Palestinos, dijo que miles de palestinos que trabajan en los sectores industrial y de servicios israelíes ya habían sido vacunados en forma privada por sus empleadores dentro de Israel.

Agregó que bajo el nuevo programa israelí, los equipos médicos palestinos estarían estacionados en los puntos de control para administrar las vacunas. Se utilizará la vacuna de Moderna Inc, dijo COGAT. Israel ha administrado al menos una dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer Inc a más de la mitad de sus 9,3 millones de habitantes, incluidos los palestinos en Jerusalén Este. Pero ha sido objeto de críticas internacionales por no hacer más para permitir la vacunación de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Israel capturó los territorios en la guerra de 1967. Abandonó Gaza en 2005, que ahora está bajo el gobierno islamista de Hamas. Los palestinos han recibido alrededor de 32.000 dosis de vacunas hasta la fecha, para los 5,2 millones de personas que viven en Cisjordania y Gaza.

(Reporte adicional de Ali Sawafta en Ramallah; escrito por Dan Williams; Editado por Kevin Liffey y Susan Fenton, editado en español por Gabriela Donoso)