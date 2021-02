Isa Pantoja habla de su madre y de Kiko Rivera en el 'Deluxe'

19/11/2019 Isa Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Isa Pantoja se sentó ayer en el 'Deluxe' y lo cierto es que sus declaraciones han vuelto a levantar la polémica porque no esperábamos que hablase de ciertos temas que estaban olvidados... Si ya en 'Gran Hermano' nos quedamos de piedra al conocer que Isabel Pantoja había visto a Lady Di la noche en la que ésta última falleció en un accidente de coche, ahora la hermana de Kiko Rivera asegura que en Cantora hay ovnis.



Además de esto, la hija de la tonadillera cayó en algunas contradicciones al decir que no le parecía bien que su hermano hubiese ido a los platós de televisión para hablar de su madre, cuando ella ayer no habló de otra persona que de Isabel Pantoja. También aseguró que Kiko debía de haber intentado hablar con la cantantes antes de ir a un plató, algo que tampoco hace ella porque sabemos que cuando ha tenido problemas con ella, ha hecho una exclusiva.



Contradicciones normales en una niña que al fin y al cabo reclama el calor de su madre por encima de todo, ya que no se quiere posicionar en contra de Pantoja, pero sí al lado de su hermano y a veces en la vida... dos posturas no son compatibles.



Para terminar, Jorge Javier Vázquez le preguntó por la boda y atención porque ella mismo confesó que iba a haber muchas sorpresas en cuanto a los invitados. Como no podía ser de otra manera, el nombre de María del Monte salió y dejó caer que le haría bastante ilusión invitarla a su boda... ¿irá la cantante de sevillanas al enlace matrimonial de su ahijada?