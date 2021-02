Irán.- Irán rechaza la propuesta de diálogo informal sobre el acuerdo nuclear porque "no es el momento apropiado"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha explicitado este domingo el rechazo de Teherán a la propuesta de diálogo informal de Estados Unidos y tres países europeos --Alemania, Francia y Reino Unido-- por considerar que "no es el momento apropiado" y se ha remitido a las cláusulas del propio acuerdo nuclear de 2015, del que se retiró unilateralmente Estados Unidos.



"La aplicación de los compromisos por todas las partes no es una cuestión de negociación y de tomar y dejar. Todas las opciones de tomar y dejar se agotaron hace cinco años", ha afirmado Jatibzadé, según recoge la prensa oficial iraní.



"La vía para avanzar está muy clara. Estados Unidos debe poner fin a sus sanciones ilegales y unilaterales y volver a los compromisos del acuerdo nuclear. Esta cuestión no requiere de negociación ni resolución alguna de la Junta de de Gobernadores" de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ha argumentado.



El portavoz ha indicado que Irán "responderá a las acciones con acciones justo de la misma forma que regresará a sus obligaciones recogidas en el acuerdo nuclear en cuanto sean retiradas las sanciones" y ha advertido de que "responderá de forma similar a todas las medidas y comportamientos hostiles".



Sin embargo, Jatibzadé ha afirmado que Irán seguirá colaborando con el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, así como con los tres países europeos firmantes, con China y Rusia, igualmente firmantes del acuerdo.



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha manifestado su intención de retomar el acuerdo nuclear de 2015, negociado cuando el propio Biden era vicepresidente de Estados Unidos.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.