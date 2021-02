Hungría.- Orbán amenaza con retirar a su partido del Partido Popular Europeo

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)



El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha publicado este domingo una carta en la que amenaza con retirar a su partido, Fidesz, del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo.



Orbán ha remitido una misiva al líder del PPE, el alemán Manfred Weber, en la que explica que Fidesz abandonará el grupo parlamentario si se modifican las normas internas conforme a lo propuesto por sus líderes el pasado viernes. La carta ha sido publicada en Twitter por la vicepresidenta de Fidesz, Katalin Novak.



La modificación permitiría expulsar a un miembro con solo la mitad de los apoyos del total y en ciertos casos concretos. Fidesz ya fue suspendido del PPE en 2018 por sus políticas euroescépticas, aunque sigue formando parte del grupo parlamentario en la Eurocámara.



Sin embargo, el próximo miércoles el grupo parlamentario decide si modifica finalmente su normativa interna, lo que podría propiciar la expulsión de Fidesz en las semanas siguientes, siempre que el partido de Orbán no se retire en primer lugar.



Estos cambios propiciarían "una suspensión legalmente cuestionable de nuestros diputados electos del grupo del PPE", afirma Orbán en su carta a Weber. "Si Fidesz no es bienvenido, no nos sentimos obligados a seguir en el grupo", ha remachado.



Las reglas del PPE establecen hasta ahora que para suspender o expulsar a uno de sus miembros es necesario primero que lo pidan siete de sus partidos miembros, procedentes de al menos cinco países distintos.