Hazard y Benzema "van mejor" y serán "los próximos" en volver, asegura Zidane

Eden Hazard y Karim Benzema "van mejor" y serán "los próximos" en volver de sus lesiones, aseguró Zinédine Zidane este domingo en rueda de prensa.

"Eden (Hazard) y Karim (Benzema) van mejor. No están listos todavía y no voy a dar una fecha. Hemos recuperado a algunos jugadores, pero espero recuperarlos pronto. Son los próximos, pero no puedo dar una fecha", anunció Zidane el domingo en rueda de prensa, antes de enfrentar a la Real Sociedad el lunes (21h00, 20h00 GMT) en la 25ª jornada de LaLiga.

Este domingo, Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola y Marcelo, que están saliendo de lesiones, se entrenaron por segunda vez consecutiva con el resto del grupo en el centro de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas.

"Veremos el equipo que sale mañana, pero los jugadores que han vuelto están disponibles. Se han entrenado con normalidad. Me alegra recuperar a todos estos jugadores. Es lo que quiere un entrenador, tener a todos sus jugadores disponibles. Veremos mañana quién va a jugar", explicó el técnico este domingo.

Quedan en la enfermería merengue el capitán Sergio Ramos (rodilla izquierda), Eden Hazard (muslo izquierdo), Karim Benzema (aductor izquierdo), Dani Carvajal (muslo derecho) y Eder Militao.

"Es inevitable. En las lesiones, no podemos hacer nada. Son cosas que pueden pasar en un equipo. Nos han pasado muchas cosas este año. Pero yo soy positivo, estamos recuperando jugadores, en un momento importante para nosotros ahora", dijo Zidane

"Para mí, es importante el compromiso de los jugadores, que con todo lo que han ganado siempre quieren ganar. Y eso es bueno para el entrenador que soy yo hoy en día", concluyó.

El Real Madrid afronta un mes de marzo decisivo: recibe a la Real Sociedad, un conjunto con ambiciones europeas, el lunes en LaLiga, después a su vecino y líder Atlético Madrid, en el derbi de la capital española, el domingo 7 de marzo (16h15 locales, 15h15 GMT), en la 26ª jornada del campeonato, antes de recibir al Atalanta de Bérgamo, el martes 16 de marzo (21h00 locales, 20h00 GMT) en la vuelta de octavos de final de Champions.

