Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Sporting ata en corto al Espanyol

El Espanyol cedió un empate (1-1) este domingo en su visita a El Molinón, con lo que el Sporting sujeta el pie 'perico' y el segundo puesto de ascenso directo, en una jornada 27 de LaLiga SmartBank que dejó también tablas en el Fuenlabrada-Girona (1-1).



El feudo asturiano sigue inexpugnable después de la visita de un Espanyol que mantiene su segunda posición (53 puntos) pero que ve escaparse al líder Mallorca (57). Los de Vicente Moreno echaron de menos a Raúl de Tomás, aunque sin su mejor socio, Embarba logró adelantar a los visitantes a los 10 minutos.



Pese a no estar cómodo el Sporting, al Pichichi de la categoría, Djurdjevic, le hizo falta muy poco para empatar en el 22'. Tras un par de dosis de VAR, la segunda parte fue visitante, pero faltó la puntería de 'RdT' para desnivelar la balanza en El Molinón. El Sporting se queda quinto con 47 puntos, por los 52 del Almería y los 49 del Leganés. El Rayo cierra la zona de promoción (42).



El 'Top 6' sigue caro para el resto, con el Girona incapaz de aprovechar la ausencia de victorias en los madrileños. Al sur de la capital, el conjunto catalán no pudo esta vez con el Fuenlabrada. Stuani adelantó a los visitantes bien pronto de penalti y pese a la respuesta local, pudo sentenciar el Girona a la contra ya en el segundo tiempo. Nteka hizo el empate que no se movería.



Además, la jornada este domingo dejó el triunfo (3-1) del Tenerife sobre un Alcorcón que le falló la puntería y la victoria del Real Oviedo sobre el Real Zaragoza (1-0). Rodri dio tres puntos de tranquilidad a los asturianos y los maños se quedan igualados con la zona de descenso con 27 puntos.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 27.



-Viernes.



Sabadell - Albacete 0-0.



Cartagena - Leganés 1-0.



-Sábado.



Rayo - Ponferradina 1-1.



Almería - Lugo 4-1.



Castellón - Las Palmas 4-0.



Logroñés - Mallorca 0-1.



-Domingo.



Fuenlabrada - Girona 1-1.



Sporting - Espanyol 1-1.



Tenerife - Alcorcón 3-1.



Oviedo - Zaragoza 1-0.



-Lunes.



Mirandés - Málaga 19:00.