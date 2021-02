Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Real Sociedad

El Real Madrid examina su racha antes del derbi



Los de Zidane buscan su quinto triunfo consecutivo ante una Real Sociedad lanzada en LaLiga



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid busca continuar este lunes su caza al líder en el Alfredo Di Stéfano (21.00 horas/Movistar LaLiga), en el último partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander, y firmar un 6 de 6 en el mes de febrero ante una Real Sociedad que quiere olvidar su eliminación europea para centrarse en su buen momento en la competición doméstica.



El tropiezo en casa ante el Levante a finales de enero (1-2), inicio de un tramo en el que los de Zinédine Zidane acusaron hasta nueve bajas por lesión, no hizo más que espolearles. "Ante la dificultad, sabemos imponernos en momentos críticos", explicó Zidane en rueda de prensa. Desde entonces, han sumado cinco victorias ligueras, seis entre todas las competiciones si se incluye la de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta (0-1).



Y es que en Bérgamo, un derechazo del lateral francés Ferland Mendy dio ventaja al conjunto madridista, que podrá afrontar el choque de vuelta de mediados de marzo con algo más de tranquilidad, algo que le permite seguir firme en su persecución al Atlético de Madrid, que llegó a contar con hasta diez puntos de ventaja.



Los tropiezos de los de Simeone (55) en tres de las últimas cuatro fechas han dejado a los blancos (52) a solo tres unidades -aunque con un partido más- con el derbi madrileño a las puertas. Si el equipo rojiblanco cae en La Cerámica, el Real Madrid podría llegar incluso líder a la cita del próximo fin de semana.



Todo ello, además, haciendo gala de una solvencia defensiva que les ha permitido mantener la portería a cero en sus tres últimos compromisos ligueros ante Getafe (2-0), Valencia (2-0) y Real Valladolid (0-1), así como también en el partido de 'Champions'.



Además, ya llueve menos en Valdebebas, que ve cómo poco a poco se vacía la enfermería. Para la cita ante los donostiarras, el técnico francés recupera a los defensas Marcelo Vieira y Álvaro Odriozola, el centrocampista Fede Valverde y el delantero Rodrygo Goes, aunque todavía se mantienen fuera piezas importantes como Karim Benzema, Sergio Ramos y Dani Carvajal, así como Éder Militão y Eden Hazard.



Previsiblemente, Zidane renunciará en esta ocasión a peso en el centro del campo, algo que reforzó en Europa con la entrada de Isco Alarcón, para apostar por un nueve de referencia como Mariano Díaz, que formará en el tridente atacante acompañando a Marco Asensio y Vinícius.



LA REAL, A REAFIRMAR SU BUEN MOMENTO EN LALIGA



Enfrente, la Real Sociedad ya se centra en LaLiga Santander después de despedirse de la Europa League esta semana ante el Manchester United. El 0-4 de la ida en el Reale Arena dejó a los vascos tocados de muerte, y el 0-0 en Old Trafford no hizo más que rematarles.



Así, toda la atención está puesta ya en la competición doméstica, donde no pierden desde el 9 de enero ante el Sevilla (3-2) y en la que son quintos (41) a siete unidades de la zona 'Champions'. A los empates ante Real Betis (2-2) y Villarreal (1-1) les siguió una serie de tres triunfos seguidos ante Cádiz (4-1), Getafe (0-1) y Deportivo Alavés (4-0).



Sin embargo, Imanol Alguacil deberá lidiar con dos bajas clave como Mikel Merino, que tiene que cumplir ciclo de tarjetas, y el exmadridista Asier Illarramendi, que ya descansó entre semana pero que se queda fuera tras acusar molestias musculares. Los dos se unen a las ausencias de Zaldua, Elustondo, Moyà, Sangalli y Álex Sola.



El canario David Silva, que no viajó a Manchester, será un seguro en un centro del campo en el que podrían entrar Guridi o Zubeldia junto a Guevara. Todo en busca de repetir el empate de la primera vuelta (0-0) o de dar la campanada como en los cuartos de final de la temporada pasada en el Santiago Bernabéu (3-4).



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinícius y Mariano.



REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Guridi, Silva; Portu, Isak y Oyarzabal.



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.