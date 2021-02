Fútbol/Primera.- (Crónica) El Betis sigue al alza y el Granada se rehace en Liga

El Valladolid sale de la zona roja con un amargo punto contra el Celta



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Real Betis se impuso (0-1) al Cádiz este domingo en la jornada 25 de LaLiga Santander para seguir su escalada en la tabla, mientras que el Real Valladolid se llevó un palo ante el RC Celta (1-1) pero aún así salió de una zona de descenso que mantiene atrapado al Elche, después de encajar un 2-1 en Granada.



El conjunto bético disfruta de un 2021 cerca de la perfección, 20 de 27 puntos, para codearse ya con Real Sociedad y Villarreal por los puestos europeos. Un gol de Juanmi en el minuto 84 terminó con la resistencia de un Cádiz que, como la semana pasada ante el Barça, estuvo cerca de salirle la encerrona. Al Betis le costó y mucho, pero comenzó a mejorar con los cambios en el segundo tiempo.



La entrada de Joaquín se asoció con Emerson y por esa banda llegó la jugada para el cabezazo de Juanmi, poco después de la lesión local de Fali. También Tello desde el banquillo abrió más carril por banda izquierda, ante un Cádiz que se encerró atrás y apenas tuvo salida con algún balón largo, sin noticias de Negredo. Sin Fekir ni Borja Iglesias, el Betis venció en el Carranza.



El conjunto gaditano se queda con 25 puntos, preparado para sufrir. Después de este fin de semana, el descenso está en los 22 puntos del Alavés, los mismos que un Valladolid que logró salir de la zona roja aunque tenía la victoria en su mano hasta el minuto 94. Ahí, Jeison Murillo empató para un Celta que no se encontró.



El choque estuvo más en el terreno del Pucela, bien armado y sin dejar jugar a los hombres buenos del rival. Sin ocasiones hasta la hora encuentro, Aspas abrió la veda con una falta a la madera. Los de Sergio González vieron el momento de dar un paso al frente y lograron el 0-1 con Orellana. De nuevo, el Valladolid estuvo negado con el triunfo, en un punto que no le saca de 'pobre'.



Mientras, el Elche (21) seguirá en la zona roja una jornada más por la reacción liguera de un Granada que llevaba seis partidos sin ganar en la competición doméstica. Después de otro subidón europeo, los de Diego Martínez no notaron el desgaste para castigar al cuadro de Escribá. El duelo en Los Cármenes se animó de repente y con goles, desde el zurdazo de Quina, de nuevo letal con su disparo.



El 1-0 no tumbó al Elche que con la fe de Lucas Boyé en busca de un pelotazo y la mala defensa local logró el empate. La entrada de Fede Vico dio más papeletas a los andaluces, con un Elche incapaz de construir como quiere Escribá. Tras la lesión de Rigoni, los problemas aumentaron en los visitantes con la gran jugada local que culminó en el 2-1 Antonio Puertas. El Granada, salvado al final por Ruis Silva, no tiene fin en su manera de competir.