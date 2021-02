Fútbol/Primera.- Crónica del Villarreal - Atlético de Madrid, 0-2

El líder sufre pero reacciona en La Cerámica



Un gol en propia de Pedraza y la sentencia de Joao Félix reaniman al Atlético ante un Villarreal sin puntería



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid venció (0-2) este viernes en su visita al Estadio de La Cerámica en la jornada 25 de LaLiga Santander, una 'final' para el líder que venía fallando y viendo apretar a Real Madrid y Barça en su persecución, solventada con el gol en propia puerta de Pedraza y el que sería sentencia de Joao Félix.



Después de dos empates y una derrota en los últimas cuatro partidos, la renta en el liderato se había esfumado para los de Diego Pablo Simeone. Aún en lo más alto, el Atlético reaccionó en un campo exigente, ante un rival que juega mucho, pero que de nuevo no supo plasmarlo en el marcador, en su séptima jornada sin ganar. Los rojiblancos suman así 58 puntos por los 53 del Barça, con un partido más, y los 52 del Real Madrid.



Sin Alcácer pero con un Chukwueze recuperado para la causa tras lesión, el conjunto de Emery tuvo muchas y distintas ocasiones, pero entre la falta de puntería, Oblak y los postes, no logró ver puerta. Al Atleti, con un centro de Lemar y remate de Savic, le sonrió primero la fortuna y, en el segundo tiempo, Félix se reivindicó con un mal despeje de Pau que mandó a la red en el 69'. El asedio local pudo dar emoción, pero los de Emery no encontraron la red.



El líder tuvo que sufrir para romper su racha complicada. De inicio fue un choque igualado, con el Villarreal tocando con más espacios, disparo de Parejo como primera llegada, y Saúl probando a Asenjo. En el córner que siguió llegó el centro de Lemar que encontró a Savic y terminó con Pedraza y el balón dentro de la portería. El árbitro lo había anulado, pero en la tele del VAR vio que no había nada punible y dio el 1-0.



Antes del descanso Lemar respiró con amarilla en un golpe a Capoue que también revisó el colegiado. Tras el descanso, el Atleti subió la presión y la intensidad para dar más problemas al juego de toque de los de Emery. Así, Luis Suárez tuvo su primera, tras el robo de Correa, y Joao Félix entró con buen pie. El Villarreal se sacudió la presión y empezó a sufrir el Atlético pero entonces el portugués cazó ese mal despeje de Pau para hacer el 2-0.



Con 20 minutos por delante, el líder pasó a sufrir el asedio de un 'submarino' cargado hasta los dientes. Chukwueze fue pesadilla total, Bacca perdonó dos muy claras y Gerard Moreno lo intentó de todas las maneras, hasta con la mano. Baena estrelló un torpedo en la escuadra y en otro obligó al paradón de Oblak. Ni siquiera recortó distancias un Villarreal superado en la tabla por el Betis.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLARREAL, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 2. (0-1, al descanso)



--ALINEACIONES.



VILLARREAL: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, min.60); Parejo, Capoue (Jaume Costa, min.71), Trigueros (Baena, min.71); Chukwueze, Moi Gómez (Bacca, min.60) y Gerard.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Hermoso, Saúl, Llorente, Koke, Lemar (Joao Félix, min.46), Correa (Torreira, min.83) y Luis Suárez (Kondogbia, min.76).



--GOLES:



0 - 1, min.27, Savic.



0 - 2, min.69, Joao Félix.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Costa (min.30) y Albiol (min.51) por parte del Villarreal. Y a Felipe (min.35), Lemar (min.45+5) y Saúl (min.47) en el Atlético.



--ESTADIO: La Cerámica.