Fútbol.- Simeone: "Me encanta el jugador rebelde, Joao Félix llevaba un tiempo sin marcar"

El técnico del Atleti preguntará al delantero a quién mandó callar tras el gol



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró encantado con la victoria ante el Villarreal (0-2), el gol de Joao Félix y su reacción "rebelde", la cual atribuyó a que llevaba "un tiempo sin marcar", aunque reconoció que preguntará el portugués a quién iba dirigido el gesto de mandar callar.



"Cuando tengan la oportunidad de hacerle unas notas a Joao, habría que preguntarle a él. Yo se lo voy a preguntar en el entrenamiento, y en la próxima rueda de prensa me preguntarán 'qué te dijo Joao', después habrá que ver si os lo cuento", dijo en rueda de prensa tras la victoria en La Cerámica.



El delantero portugués, que empezó desde el banquillo, fue protagonista con el gol que fue sentencia para los visitantes y por su celebración con el gesto de mandar callar. "Hizo un gol importante, un segundo tiempo muy bueno, con una muy buena intensidad. Me encanta el jugador rebelde, que tiene orgullo, que quiere reaccionar, llevaba un tiempito sin marcar un gol, imagino que un gol le despierta algo importante en él", afirmó.



"El partido fue duro, siempre que venimos a Villarreal nos cuesta mucho. Hoy sufrimos. Con el 0-2 y ellos con la necesidad de marcar tuvieron situaciones de gol peligrosas, nos llevamos una victoria muy importante para el momento de la temporada. Sobre todo para seguir la línea que estábamos llevando. Volver a ganar genera estar posicionado mejor y nos da espacio para mejorar en un montón de cosas que tenemos que mejorar", añadió.



Además, el 'Cholo' fue preguntado por su victoria 308, igualando a Luis Aragonés. "A partir de mañana empezaremos a vivir de lo que hagamos en el derbi, es una victoria importante, uno no se detiene a pensar en pasar o no a Luis Aragonés, estará contento", apuntó.