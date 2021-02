Fútbol.- La Real Sociedad remonta al Real Madrid y el Levante se despega en la segunda plaza de la Primera Iberdrola

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Levante se despega en la pelea por la segunda plaza de la Primera Iberdrola 2020-2021 después de imponerse (1-2) este fin de semana al Sporting de Huelva con un golazo de Esther González y aprovechar así la derrota (3-1) del Real Madrid en su visita a la Real Sociedad, mientras que el FC Barcelona continúa imparable tras ganar en Eibar (0-3).



Tras el parón por los partidos de la selección española, el campeonato doméstico aprovechó este sábado y domingo para ir recuperando encuentros aplazados e ir igualando las cosas en una clasificación donde se sigue apretando la pelea por la Liga de Campeones.



En esta 'batalla' el Levante salió favorecido tras derrotar al Sporting a domicilio en choque correspondiente a la decimosexta jornada, gracias a un enorme gol de una Esther González que sigue inspirada y como 'pichichi'.



La delantera granadina enganchó una preciosa chilena en el minuto 95 para anotar el 1-2 definitivo y dar tres puntos vitales a las 'granotas', que remontaron en los minutos finales un duelo que parecía perdido desde el inicio por el tempranero gol de Tanaka. El conjunto onubense aguantó su renta hasta el minutos 88, cuando recibió el empate de María Méndez, y no pudo evitar que la 'pichichi' del torneo le ajusticiase con una gran maniobra en el descuento.



Esta sufrida victoria tuvo prácticamente doble valor por el tropiezo 24 horas después del Real Madrid ante la Real Sociedad, que deja a las madridistas en la cuarta plaza, a seis puntos del equipo de María Pry y empatadas con el Atlético de Madrid y Madrid CFF, aunque aún tiene un partido pendiente.



En partido aplazado de la decimoquinta jornada, otro golazo, de una exrealista como Marta Cardona, abrió el marcador para el conjunto de David Aznar no pudo sujetar su renta en Zubieta, víctima de la sociedad Eizagirre-Franssi. La finlandesa, a pase de la internacional española, empató en el 23 y dio aire a una Real que fue superior tras el descanso cuando sentenció a su favor con tantos de su joven centrocampista y de su goleadora que mantienen a las de Natalia Arroyo con opciones de pelear por la Champions.



Por su parte, el FC Barcelona sigue imparable y sumó su decimoséptimo triunfo en otras tantas jornadas tras ganar por 0-3 en su visita al Eibar en choque aplazado de la novena jornada. Melanie Serrano hizo el 0-1 al filo de la media hora, pero las actuales campeonas no sentenciaron hasta la segunda mitad con tantos de Mariona Caldentey y Jennifer Hermoso.



Pertenecientes a la jornada 18, el Valencia y la UD Granadilla Tenerife Egatesa empataron a dos goles con Jansen firmando la igualada en el 90 para neutralizar el doblete de Cristina Martín-Prieto, mientras que el Betis salió del descenso al sumar su segunda victoria consecutiva al batir 1-0 a un Athletic Club que se mete en problemas por culpa de un gol en el 92 de Bea Parra.



Finalmente, en partido de la jornada 7, también sumó tres puntos importantes el Rayo Vallecano, que ganó por 3-1 al colista Deportivo ABANCA para alejarse del descenso, y el EDF Logroño y el Santa Teresa empataron a dos en un duelo directo perteneciente a la decimoquinta y que deja al conjunto riojano penúltimo.