Fútbol.- Emery: "Hemos fortalecido nuestro camino, pero el resultado nos penaliza"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, lamentó la séptima jornada seguida sin sacar los tres puntos en la derrota (0-2) ante el Atlético de Madrid este domingo, pero se mostró seguro de que siguen un buen camino en el que "penaliza" el resultado.



"No podemos obviar el resultado. A partir de ahí está cómo quieres conseguir el resultado, el equipo ha desarrollado un partido bastante completo y luego está encontrar el acierto en las dos áreas", dijo en rueda de prensa, después de la derrota liguera en el Estadio de La Cerámica.



Emery resumió el encuentro y vio que debieron encontrar más premio. "Ellos en una acción aislada, que nosotros también hemos tenido muchas, han conseguido el gol con la duda de si podía haber sido falta o no. Buscamos soluciones, hemos empezado con ciertas dudas por un balón perdido y ocasión clara de Suárez y luego el gol de ellos", apuntó.



"Hemos creado ocasiones como para marcar el gol y abrir la puerta incluso a los tres puntos. Es la línea que el equipo debe buscar para encontrar la regularidad y lograr los objetivos. Con Samu hemos encontrado muchas cosas positivas. Hablamos de lo que tenemos que mejorar, hemos fortalecido nuestro camino, que no ha venido con resultado", añadió.



Emery confió en seguir en la pelea por los puestos europeos. "La clasificación nos aleja de Europa ahora mismo pero tenemos que pelear por retomar hacia arriba. El equipo ha trabajado lo que habíamos hablado. El resultado nos penaliza. Nuestro objetivo es estar en Europa, hemos perdido una ventaja que teníamos. La Europa League es una segunda competición, la principal es la Liga, que nos ilusiona", terminó.