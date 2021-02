España.- Unas 3.000 personas se concentran en Barcelona convocadas por la ANC para un Govern independentista

28/02/2021 Concentración convocada en Barcelona por la ANC bajo el lema 'Govern independentista, ara! Per la urgència social i nacional' POLITICA



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



Unas 3.000 personas se han concentrado este domingo en la plaza Catalunya de Barcelona, en un acto convocado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para pedir a ERC, Junts y la CUP un Govern independentista.



Se han visto muchas banderas catalanas y 'estelades', además de pancartas a favor de la independencia y de la amnistía, y carteles en que se leía 'Somos el 52%', en referencia a las elecciones del 14F.



El acto ha sido convocado bajo el lema '¡Govern independentista, ahora! Por la urgencia social y nacional' y han participado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y varios representantes de entidades y organizaciones independentistas, que han leído un manifiesto.



MANIFIESTO



Tras una actuación musical se ha leído el manifiesto, que ha reclamado un Govern independentista: "Pedimos a ERC, Junts y la CUP que actúen con sentido de Estado para un ejecutivo independentista fuerte".



También ha destacado que el 14F se consiguió "un hito histórico" al superar el 50% de los votos el 14F, pese a la pandemia, la represión y el desánimo, afirma textualmente el manifiesto.



Han leído el documento la vicepresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Mercè Esteve; el presidente de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, Pep Ribas, y la presidenta de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Olga Amargant.



También han participado en la lectura la integrante de la Associació d'Afectats de l'1-O Virgínia Martínez; de la Assamblea de Treballadors per a la Defensa de les Institucions Catalanes, Isabel Vilchez; del Moviment Popular del Rif, Jamal Mouna; de la patronal Anem per Feina, Albert Juanico; de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, Ferran Piqué, y de Súmate, Montse Sánchez.