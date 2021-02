España.- Quim Torra pide avanzar hacia la independencia: "Ruego que no pase como con mi Govern"

02/12/2020 El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, durante el acto de entrega de la pancarta en favor de los presos soberanistas al Museu d'Història de Catalunya (MHC), en Barcelona (España), a 2 de diciembre de 2020. Esta pancarta fue colgada en el balcón del Palau de la Generalitat y provocó la inhabilitación de Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) al no retirarla en el marco de la precampaña de las elecciones generales de abril de 2019. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido este domingo que el próximo Ejecutivo avance hacia la independencia: "Ruego que no pase como con mi Govern".



"Nos estamos jugando la credibilidad de los actuales partidos", después de que las fuerzas independentistas lograran más del 50% de votos el 14F, ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.



Sobre su presidencia, ha explicado que en algunos momentos llegó a ser solitaria por "las confrontaciones" entre los socios del Govern.



"Se me hacía insoportable y no llegaba a entender cómo, en un momento en el que teníamos presos políticos, exiliados y represaliados, éramos capaces de pelearnos por tonterías", ha dicho.



También ha considerado que centralizar la sanidad en la primera ola de la pandemia fue la peor decisión, y que eso tuvo "un nombre y un responsable": el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.