España.- El PP exige a Marlaska la convocatoria "urgente" de la Junta de Seguridad de Cataluña tras los actos violentos

28/02/2021 El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, en Guadalajara, junto al vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y la presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos y el diputado José Ignacio Echániz.



Denuncia que la mitad del Gobierno "alienta y jalea" la quema de contenedores y la otra "agacha la cabeza"



GUADALAJARA, 28 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha calificado de "terrorismo callejero" los actos violentos acaecidos la pasada noche en Barcelona y ha exigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convoque "de urgencia" la Junta de Seguridad de Cataluña para que coordine la respuesta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.



Acompañado, entre otros, del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, este domingo en Guadalajara, durante la recogida de firmas que está llevando a cabo la formación 'popular' como muestra de apoyo a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Montesinos ha mostrado la "absoluta condena" de su formación a los actos violentos acaecidos la pasada noche en Barcelona y su respaldo a la fuerzas policiales.



El vicesecretario de Comunicación 'popular' ha dicho que son muchos los españoles que no entienden como hay una parte del Gobierno que "alienta, jalea y avala" a quienes queman contenedores y vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras otra parte de este mismo Gobierno "se calla, guarda silencio y agacha la cabeza".



Montesinos se ha preguntado dónde está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras esto se produce y por qué no hace nada y dónde está el ministro de Interior que, según ha criticado, se encuentra "absolutamente desaparecido y no dice ni hace nada".



En su opinión, Grande-Marlaska debe "reaparecer y actuar" y convocar esa Junta de Seguridad porque los propios Mossos de Escuadra y el resto de los agentes "están denunciando" que no les están dejando hacer su trabajo, con referencia a las formaciones independentistas y la Generalidad de Cataluña.



"Tenemos un Gobierno de España que parece dividido, fracturado y que parece estar en sus batallas internas", ha dicho, atribuyendo esta responsabilidad al presidente del Ejecutivo central por "no poner en su sitio" a un vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, "culpable" de "atacar" a los medios de comunicación, a la justicia y de poner en tela de juicio a la Jefatura del Estado y a las instituciones.



Ha aprovechado también su visita a Guadalajara para arremeter contra falta de nitidez y de clarificación del presidente con respecto al último plan de ayuda anunciado para el sector hostelero. "Si los autónomos no están pudiendo abrir, no pueden pagar ninguna cuota", ha señalado, insistiendo en que "a ingresos cero, cuotas cero", eso es lo que deben pagar los autónomos, ha precisado tras volver a reivindicar un plan de choque con ayudas directas.



Preguntado sobre los congresos que hay pendientes de celebración en Castilla-La Mancha, el vicesecretario ha indicado que tendrán lugar cuando corresponda y siempre en coordinación y colaboración con el presidente del partido en Castilla-La Mancha.



NÚÑEZ: MEDIDAS PARA PARAR LA VIOLENCIA



De su lado, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha mostrado también su "rotunda condena y rechazo absoluto" a un "terrorismo callejero" que está siendo "jaleado" por un partido político que está en el Gobierno.



A preguntas de los periodistas, Núñez ha condenado en nombre del PP de Castilla-La Mancha cualquier acto violento y ha exigido "de manera inmediata" al Gobierno central que tome las medidas necesarios para "parar esta violencia" en Cataluña.



Pero también ha trasladado esta petición al presidente de la región, Emiliano García-Page, para que exija al secretario general de su partido en España que tome medidas porque la responsabilidad de lo que está sucediendo es del PSOE "de Sánchez, Page y Rojo aquí en Guadalajara", ha apostillado.



Tras comparecer ante los medios, ambos dirigentes se han trasladado a visitar algunos establecimientos hosteleros de la capital para conocer sus inquietudes.