Elecciones en El Salvador fortalecerían el poder de Bukele

SAN SALVADOR (AP) — Los salvadoreños acudían el domingo a las urnas para elegir a las nuevas autoridades municipales y legislativas, en unos comicios que podrían fortalecer al presidente Nayib Bukele pese a fuertes críticas por su forma de gobernar.

Aunque Bukele no compite en estas elecciones, todas las encuestas vaticinan que su partido Nuevas Ideas pasaría a gobernar la mayoría de las alcaldías y controlar el Congreso.

Bukele ha dominado la campaña, durante la cual sus adversarios han advertido que la democracia está en peligro por su forma autoritaria de gobernar.

El abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, en entrevista con la AP, advirtió que una victoria de Nuevas Ideas, “profundizaría en el autoritarismo del gobierno liderado por Bukele”, pero reconoció que la popularidad del mandatario es casi tan alta como el rechazo a los partidos tradicionales porque “en los 30 años de gobierno de estos partidos la gente no ha visto mejoras en sus vidas”.

En febrero de 2020 Bukele presionó a los diputados para que aprobaran un millonario préstamo para combatir la delincuencia y los convocó a una sesión plenaria, pero los legisladores opositores no se presentaron. Entonces el mandatario llegó al Palacio Legislativo acompañado de militares y policías fuertemente armados. Desde ese entonces la convivencia entre el Legislativo y el Ejecutivo ha sido imposible.

Desde el Congreso los diputados han acusado de corrupción al gobierno, denuncias a las que se han unido otros sectores. Sin embargo, ninguna de las denuncias fue presentada en los tribunales de justicia y la imagen positiva del mandatario no ha dejado de ir en alza.

El inicio de la votación estaba previsto para las 07.00 (1300 GMT), pero en muchos lugares se atrasó hasta más de dos horas, mientras cientos de personas exigían la apertura de los centros de votación. Las urnas cerrarán a las 17.00 (2300 GMT del lunes).

El partido Nuevas Ideas denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no entregó las credenciales para que sus representantes pudieran ingresar a los centros de votación para supervisar el desarrollo de las votaciones.

“Nadie se mueva de los centros de votación hasta que se cumpla la ley. El TSE tuvo un error y resolvió que las personas de Nuevas Ideas deben de entrar a conformar las mesas. No van a poder detener a un pueblo comprometido”, dijo en su cuenta oficial de Twitter el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah.

Algunos votantes expresaron su frustración.

“Siempre pasa esto, y ahora dicen que hay problemas porque el Tribunal Supremo Electoral no ha dejado entrar a los de Nuevas Ideas, yo espero se resuelva y pueda votar, no me voy a ir sin votar”, dijo a The Associated Press Esteban Castellón, un hombre de la tercera edad que fue de los primeros en llegar a su centro de votación en la capital salvadoreña.

Las calles y avenidas próximas a los centros de votación se han vestido con las coloridas banderas, mientras hombres y mujeres, familias completas lucen con orgullo las camisas de sus partidos, formando largas filas para votar.

“Ya logré votar, ha habido muchos problemas, dijeron que primero votaríamos los de la tercera edad, y los discapacitados, pero nos han hecho esperar más de dos horas, pero al fin pude votar”, manifestó Tomas Hernández, al salir del más grande centro de votación. de la capital en la “Zona Rosa”.

Estela, Jiménez llegó muy temprano al centro de votación luciendo una playera color cian con la N de Nayib. “Yo vengo a votar por un cambio, para sacar a los corruptos y que nuestro presidente haga un nuevo país”, dijo la mujer.

El ingreso a los centros de votación se hace luego de pasar todos los controles de bioseguridad y esto hace más lento el proceso.

El secretario general del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Oscar Ortiz, llamó a su militancia a “mantenerse en pie, firmes, respetando la ley y defendiendo la transparencia del proceso ante todo intento de fraude promovido por el gobierno y sus grupos”.

Por su parte el presidente de la derechista Arena, Erick Salguero llamó a los salvadoreños a salir a votar de forma masiva. “El país nos necesita unidos, estamos seguros de que podemos recuperar a nuestro país y salir a votar es importante para lograrlo”

En la contienda participan diez partidos políticos, pero todas las encuestas colocan como amplio favorito a Nuevas Ideas, el partido que fundó Bukele, de 39 años. Muy atrás aparecen la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y exguerrillero FMLN, que en los últimos 30 han se han repartido el poder.

Arena —que gobernó el país durante 20 años (1989-2009) — y que ha mantenido el control de la mayoría de las alcaldías y por mucho ha controlado las decisiones en el Congreso, estaría pasando su peor época y según las proyecciones de todas las encuestas, quedaría muy reducida.

En el 2018, Arena ganó 37 de los 84 curules del Congreso y 138 de las 262 alcaldías, mientras que el FMLN ganó 23 escaños y pasó a gobernar 64 municipios, repartiéndose el control del poder legislativo y municipal.

Las encuestas señalan en una tercera posición, pero lejos, al exguerrillero FMLN que gobernó el país de 2009 a 2019.

Para la aprobación de leyes se necesita los votos de al menos 43 de los 84 diputados, mientras que, para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la aprobación de préstamos internacionales requieren una votación calificada de 56 votos.