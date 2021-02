El Reino Unido, ante la presentación de su presupuesto para la recuperación

El ministro de Economía británico, Rishi Sunak. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 28 feb (EFE).- El Gobierno británico se enfrenta a una semana clave con la presentación del presupuesto por parte del ministro de Economía, Rishi Sunak, que anunciará nuevas ayudas para el empleo y previsiblemente subirá los impuestos a las empresas.

Los contribuyentes y las empresas esperan con atención las medidas que dará a conocer Sunak este miércoles en la Cámara de los Comunes, destinadas a apuntalar a la economía británica tras el fuerte impacto provocado por la pandemia de la covid-19.

Según el Tesoro, Sunak espera anunciar una inversión inicial de 12.000 millones de libras (13.800 millones de euros) para un nuevo Banco de Infraestructura del Reino Unido, que empezará a operar en las próximas semanas y cuya misión será ayudar a financiar proyectos tras la salida del país de la Unión Europea (UE).

"Estamos apoyando a este banco con las finanzas que necesita para impulsar una infraestructura moderna adecuada al siglo XXI y crear puestos de trabajo", dijo el llamado "canciller del Exchequer".

AYUDAS A LOS NEGOCIOS NOS ESENCIALES

El Gobierno ha adelantado hoy que el ministro desvelará un plan de subsidios para bares, "pubs", restaurantes y otros negocios no esenciales para que puedan reabrir sus instalaciones, una vez que empiecen a suavizarse las restricciones el próximo 12 de abril.

Este plan tiene un fondo de 5.000 millones de libras (5.750 millones de euros) y permitirá la concesión de hasta un máximo de 18.000 libras (20.700 euros) por negocio, y estará disponible desde el 1 de abril a través de las autoridades locales en Inglaterra.

Las otras regiones británicas, según el Gobierno, también recibirán fondos adicionales para estos sectores.

"Lo que quiero hacer es apoyar a nuestra economía ahora cuando lo necesita, apoyar a lo largo de la hoja de ruta (de desescalada), ayudar a la recuperación", insistió Sunak a la cadena Sky.

No obstante, admitió que el país afronta desafíos por el "choque" que ha provocado la covid-19 en las finanzas públicas, y reiteró su compromiso de respaldar a los empleados con los ingresos más bajos.

LA PANDEMIA DEJÓ AL PAÍS MÁS ENDEUDADO

Las medidas aplicadas desde el comienzo de la pandemia, pensadas para evitar un desempleo masivo, han dejado en una situación difícil a las arcas públicas del país, hasta el punto de que la deuda británica ha llegado al 97,9 % del producto interior bruto (PIB).

La deuda acumulada del país llegó a 2,11 billones de libras (2,40 billones de euros) a finales del pasado enero, después de que el país se endeudara con 271.000 millones de libras (311.650 millones de euros) en lo que va del presente año fiscal -abril de 2020 a marzo 2021-, lo que supone 222.000 millones de libras (255.300 millones de euros) más frente al anterior ejercicio 2019-2020.

En declaraciones a la BBC, el ministro de Economía no quiso adelantar hoy cómo el Gobierno saneará las cuentas públicas e insistió en que su actual cometido es la recuperación.

POSIBLE INCREMENTO DE LOS IMPUESTOS

Sunak tampoco quiso adelantar eventuales alzas de los impuestos porque eso puede afectar la apertura de los mercados el lunes.

No obstante, los analistas no descartan que el Gobierno decida a un aumento del impuesto corporativo, que actualmente se sitúa en el 19 %, y mantendría por el momento congelados los de los contribuyentes con los ingresos más bajos.

Por cada punto porcentual de incremento del impuesto a las empresas, el Reino Unido recauda unos 3.300 millones de libras (3.796 millones de euros), según estimaciones de los expertos.

El miércoles, Sunak espera dar más detalles sobre el actual plan con el que ayuda a las empresas a pagar los salarios de sus empleados hasta el 80 % de su sueldo, medida que se mantendrá hasta abril, pero que la oposición laborista pide sea extendido.

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS LABORALES

Entre otras cosas, el Gobierno flexibilizará los programas de prácticas laborales y doblará los incentivos que reciben las empresas por incorporar a jóvenes en formación.

Esta medida pretende reducir la tasa del desempleo, que se situó en el 5,1 % entre octubre y diciembre de 2020, frente al 5 % en el trimestre anterior, por lo que Sunak prevé anunciar una partida de 126 millones de libras (144 millones de euros) para facilitar la creación de 40.000 plazas de prácticas en empresas de Inglaterra.

Las medidas de confinamiento impuestas en el Reino Unido por la pandemia de la covid-19 asestaron un duro golpe a la economía del país al sufrir el producto interior bruto (PIB) en 2020 una contracción récord del 9,9 %.