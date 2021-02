El plan de reactivacion de Biden adoptado por la Cámara de Representantes antes de ir al Senado

con aprobación del paquete y declaraciones ///Washington, 27 Feb 2021 (AFP) - La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este sábado el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares que impulsa el presidente Joe Biden, únicamente gracias a los votos de los demócratas, un primer paso crucial antes de que el Senado examine el texto.Tras horas de debate, el proyecto de ley fue adoptado en la cámara baja por 219 votos a favor y 212 en contra, pues los republicanos critican medidas costosas y mal enfocadas. El texto pasará al Senado la próxima semana."Tras 12 meses de muerte y desesperanza, esta noche comienza la recuperación estadounidense", dijo el congresista Brendan Boyle poco antes de la aprobación del paquete, que llega cuatro días después de que Estados Unidos superase los 500.000 decesos por covid-19.El plan Biden apunta a sostener la economía y dinamizar la vacunación contra el coronavirus. Prevé varios miles de millones de dólares para aumentar el ritmo de inoculación y los test, y también 130.000 millones de dólares para ayudar a escuelas y liceos a reabrir.Confiados, los demócratas cuentan con su ínfima mayoría en la cámara alta para que el texto sea aprobado. Luego deberá volverá la cámara baja para lograr una versión final."Tenemos que aprobar el plan antes del 14 de marzo", cuando terminen la ayudas al desempleo, advirtió el jefe de la mayoría demócrata, Steny Hoyer. - "Derroche" - "Tras un año de pandemia y crisis económica, los estadounidenses deben saber que su gobierno actúa para ellos. Y como lo ha dicho el presidente Biden: 'La ayuda llega'", había dicho las presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, antes del voto.De su lado, el jefe de la minoría republicana Kevin McCarthy afirmó que "los demócratas tienen tanta vergüenza de todo el derroche de dinero no vinculado al covid en este texto que lo aprueban en medio de la noche".Una figura poco conocida del Congreso sacudió el jueves por la noche el avance de este plan.La responsable de los procedimientos parlamentarios, Elizabeth MacDonough, consideró que el texto no podía incluir el alza del salario mínimo a 15 dólares la hora como quería Biden, dado el formato de votación por mayoría simple resuelto por los demócratas del Senado. Normalmente se requieren 60 votos en 100 para este tipo de leyes, y en este caso con 51 votos el texto podría ser aprobado por la cámara alta.Aunque algunos progresistas se indignaron y llamaron a no considerar la visión de esta funcionaria no electa, Biden dijo el jueves que "respeta" su opinión. Pero exhortó al Congreso a "avanzar rápidamente para adoptar el plan".Biden anunció que intentará impulsar por separado el aumento del salario federal mínimo, actualmente en 7,25 dólares. Los jefes demócratas del Congreso anticiparon el viernes que esa sería la vía elegida. - Cheques de 1.400 dólares - La eliminación del aumento del salario mínimo podría incluso facilitar la aprobación final del paquete, ya que algunos demócratas moderados se oponían a esta idea.El senador Bernie Sanders y otros demócratas estudian una alternativa para impulsar el alza del salario mínimo: introducir en el proyecto de ley una enmienda que crea penalidades fiscales para grandes empresas que pagan menos que "un mínimo vital".Pero los demócratas moderados también podrían oponerse a esta idea.Nuevos cheques de ayuda por unos 1.400 dólares deberían será enviados a los estadounidenses, según su nivel de ingreso, y se extenderán los subsidios por desempleo hasta el 30 de setiembre de 2021.elc/iba/mr/yow-mar -------------------------------------------------------------