El Pequeño Nicolás reaparece en la capital ¡sin mascarilla!

MADRID, 28 (CHANCE)



Últimamente hablamos de muchos rostros conocidos que se saltan a la ligera la normativa impuesta tras la pandemia de la Covid... y lo cierto es que hoy os traemos a un nuevo personaje público que ha demostrado en pleno centro de Madrid que le da igual estar rodeado de personas, que la mascarilla parece que no sirve de nada... y como si estuviéramos en la primavera del 2019... el Pequeño Nicolás disfruta del buen tiempo en la Comunidad de Madrid con amigos ¡y sin mascarilla!



Y es que no entendemos con la cantidad de muertes que está habiendo por la Covid como algunas personas no entienden que hay que respetar la normativa impuesta, sobre todo la distancia de seguridad y la mascarilla, ya que ésta última se ha convertido en el complemente obligatorio para salir a la calle.



En estas imágenes podemos ver como el Pequeño Nicolás habla y habla sin descanso, sin respetar la medida de seguridad y por supuesto sin tener la mascarilla en su rostro... un hecho que nos ha sorprendido bastante ya que el 'político' siempre se ha mostrado muy respetuoso con las leyes... parece ser que estas de la Covid no le parecen lo suficientemente importante como para cumplirlas.