El nuevo Marsella nace con un empate ante el Lyon

EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

Redacción deportes, 28 feb (EFE).- El 'nuevo' Marsella, presidido por el español Pablo Longoria y que tendrá como próximo entrenador al chileno Jorge Sampaoli, inició su andadura con un empate en el estadio Velodrome ante el Lyon (1-1) que cae a la tercera plaza de la Ligue 1.

En el último partido como técnico del marroquí Nasser Larguet el conjunto marsellés no pudo sumar los tres puntos para adentrarse a los puestos europeos de la competición a pesar de que su rival jugó los últimos veinte minutos con un jugador menos por la expulsión del brasileño Lucas Paqueta por doble tarjeta amarilla.

La igualada en el 'Choc des Olympiques' dejó insatisfechos a ambos. Especialmente al Lyon, que dejó escapar una buena ocasión de acortar las distancias con la cabeza y situarse a un punto del líder, el Lille, que solo pudo empatar ante el Estrasburgo.

Ahora ha caído a la tercera plaza el conjunto de Rudi Garcia, que tomó ventaja en el minuto 21 cuando un pase del brasileño Lucas Paqueta fue aprovechado por el camerunés Karl Toko Ekambi para batir a Steve Mandanda.

Sin embargo, al borde del descanso, una mano dentro del área de Paqueta supuso el penalti que transformó el polaco Arkadiusz Milik para establecer el empate.

No aprovechó sus ocasiones el Lyon antes de quedarse con diez. Después, en superioridad, el Marsella no tuvo la convicción necesaria para inquietar a su adversario y sumar los tres puntos.

El Lyon cae a la tercera plaza superado por el París Saint Germain, del que le separa un punto, y a tres del liderato.

Sampaoli cogerá al Marsella en la séptima posición de la tabla a dos puntos de los puestos europeos que marca el Metz. Las cuatro primeras posiciones quedan ya muy lejos para el conjunto marsellés.