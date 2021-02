El Inter avisa, el Milan responde

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 28 feb (EFE).- El líder Inter de Milán arrolló 3-0 al Génova, pero el Milan respondió y, con su trabajado triunfo por 2-1 en el campo del Roma, se colocó a cuatro puntos de distancia y promete luchar hasta el final por el "Scudetto".

Con el Juventus, nueve veces consecutivas campeón de Italia, que sigue con altibajos y que no pasó del 1-1 en su visita al Hellas Verona, los dos clubes milaneses están dando pasos agigantados para intentar destronar al dominador absoluto del último decenio de Calcio.

Vuela el Inter de Antonio Conte, precisamente el hombre que forjó en 2011 la máquina de ganar títulos nacionales del Juventus. Su Inter encadenó su quinto triunfo consecutivo y lo hizo liderado por el belga Romelu Lukaku, quien lleva ya 18 dianas este curso.

El exdelantero del Manchester United abrió el marcador a los 32 segundos de partido y Matteo Darmian y el chileno Alexis Sánchez rubricaron la victoria del conjunto interista, que parece haber por fin encontrado su mejor versión.

La victoria de San Siro dejó contra las cuerdas al Juventus y aumentó notablemente la presión sobre el Milan, que tenía en la noche italiana una cita extremadamente complicada en el campo del Roma.

Pero los hombres de Stefano Pioli no temblaron y se impusieron por 2-1 gracias a un penalti marcado por el marfileño Frank Kessie y a un golazo del croata Ante Rebic, tras el momentáneo empate romanista del francés Jordan Veretout.

Demostró saber sobreponerse a las dificultades el Milan, que venía de dos derrotas consecutivas en la Serie A y que, además, perdió por problemas físicos este domingo al sueco Zlatan Ibrahimovic, el turco Hakan Calhanoglu y Rebic.

Fue un nuevo disgusto para el Roma, que sigue sin saber ganar a los "grandes" en esta Serie A. Los hombres del portugués Paulo Fonseca perdieron la cuarta posición y se quedaron quintos, fuera de los puestos de Liga de Campeones.

Está cada vez más en peligro el cetro del Juventus, que este sábado no pasó del 1-1 en su visita al Hellas Verona, pese a adelantare gracias al decimonoveno gol de la temporada liguera de Cristiano Ronaldo.

El cuadro juventino marcó 45 goles en esta temporada por los sesenta del Inter (que tiene un partido más) y está echando de menos las dianas del argentino Paulo Dybala, que sigue de baja por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

La Joya apenas marcó tres goles en los 16 partidos en los que estuvo a disposición de Andrea Pirlo, que este sábado tampoco pudo contar con el español Álvaro Morata, debilitado por un virus (no se trata de coronavirus).

Reaccionaron bien los dos equipos que tuvieron disgustos esta semana en las copas europeas contra los clubes españoles. El Atalanta dejó atrás el 0-1 sufrido contra el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y se impuso por 2-0 en el campo del Sampdoria, con goles del ucraniano Ruslan Malinovsky y del alemán Robin Gosens.

El equipo de Gian Piero Gasperini igualó al Juventus en la cuarta posición y promete pelear hasta el final para conseguir su tercera clasificación consecutiva para la máxima competición continental.

El Nápoles, que fue eliminado el último jueves de la Liga Europa contra el Granada, ganó el derbi contra el Benevento por 2-0, gracias al belga Dries Mertens y al italiano Matteo Politano.

Los de Gennaro Gattuso, pese a una temporada marcada por las lesiones, entre ellas la del mexicano Hirving Lozano, son sextos a tan solo tres puntos de la zona de Liga de Campeones.

Entre los demás resultados, el Caglari de los uruguayos Diego Godín, Nahitan Nández y Gastón Pereiro y del argentino Giovanni Simeone, se reencontró con la victoria 16 jornadas después, gracias a un 2-0 en el campo del Crotone.

Andrea Montolivo