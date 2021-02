El ente electoral de El Salvador afina detalles para la celebración de los comicios

Un trabajador del Tribunal Supremo Electoral (TSE) traslada módulos de votación en un centro de votación hoy, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 27 feb (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador afinó este sábado los últimos detalles para las elecciones legislativas y municipales del domingo, en las que se prevé que el partido Nuevas Ideas (NI), fundado por un movimiento del presidente Nayib Bukele, sea el más votado.

Personal de logística del ente colegiado concluyó hoy con la repartición de paquetes electorales, en los que esta vez se han incluido productos de limpieza personal, como alcohol en gel y mascarillas, para evitar contagios de la covid-19.

También se terminó con la señalización y adecuación de las 1.595 escuelas que servirán como centros de votación y se armaron los anaqueles de cartón donde uno a uno los ciudadanos pasarán para marcar las papeletas, que en esta ocasión son tres: la de diputados, alcaldes y miembros al Parlamento Centroamericano.

A primeras horas de este sábado fue cerrado el acceso de una de las principales calles del municipio de San Salvador, específicamente, el Bulevar del Hipódromo, que será el circuito de votación más grande de dicha localidad con 34 Juntas Rectoras de Votos (JRV).

En este lugar se han instalado 43 toldos para las JRV, servicios médicos y de seguridad. Anteriormente, dicho circuito de votación se instalaba en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), donde también el TSE tenía su centro de recepción de datos electorales, pero el lugar ahora funciona como hospital para atender a pacientes con coronavirus.

En los centros de votación se ha desplegado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros del Ejército, según pudo constar Efe.

Por el momento, las autoridades de Seguridad no han detallado cuántos elementos de Seguridad han sido distribuidos a nivel nacional.

Más de 5,3 millones de salvadoreños están convocados el domingo para elegir a 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 262 consejos municipales y 20 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Estas elecciones serán vigiladas por unos 2.000 observadores nacionales y un poco más de 1.000 internacionales.

VIGENTE LA LEY SECA

La ley seca o prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas entró en vigor este sábado en El Salvador con motivo de los comicios.

El Código Electoral salvadoreño establece en su artículo 284 que "el día anterior a la elección, el de la votación y el siguiente, se prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes de cualquier naturaleza".

La prohibición se aplica para evitar cualquier tipo de inconveniente derivado del consumo de alcohol durante las elecciones. Los infractores serán sancionados con multa de un salario mínimo vigente, es decir 300 dólares.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, ha indicado que "los salvadoreños deben de abstenerse a comprar bebidas embriagantes", así como los establecimientos "donde se vende y se consume cualquier tipo de estas bebidas".

ÓRGANO LEGISLATIVO PIDE RESPETO A SILENCIO ELECTORAL

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Mario Ponce, pidió al Ejecutivo de Nayib Bukele que se respete el silencio electoral, establecido previo a los comicios del domingo, para que la ciudadanía reflexione su voto.

El silencio electoral, en vigencia desde el jueves, veta la propaganda partidista en medios de comunicación, mítines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas o altavoces en lugares públicos.

Ponce denunció, a través de Twitter, que "el Ejecutivo continúa utilizando mecanismos del Estado y prevaleciédose de la institucionalidad para pedir el voto, violentando el silencio electoral y demás ordenamiento jurídico salvadoreño vigente".

Lo anterior en referencia a anuncios del Gobierno difundidos principalmente en la televisión, a pesar de la vigencia del silencio electoral que también incluye una prohibición a la publicidad gubernamental.

"Los salvadoreños estamos en un momento de reflexión a pocas horas de decidir quiénes serán los próximos gobernantes. Es importante que se respete la ley y no se haga uso del aparato del Estado para estar llamando al voto", apuntó el presidente del Congreso.

Ponce exhortó al Gobierno central a "dar ejemplo y se abstenga de seguir violando nuestras leyes y respete el silencio electoral".

PREOCUPACIÓN POR VULNERACIONES A LA PRENSA

La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, señaló en una comparecencia ante periodistas que se han registrado 26 casos de afectaciones a la prensa durante el período electoral.

Dijo que las vulneraciones se han registrado del 19 de noviembre de 2020 al 17 de febrero del año en curso.

Es "muy preocupante porque estamos en un escenario previo al día de las elecciones en el que no descartamos que pueda haber un clima en general hacia la prensa que podría derivar en no solo amenazas verbales o restricciones al ejercicio periodístico, sino posibles afectaciones en el plano físico o daños en equipo de trabajo", expresó.

Indicó que en las elecciones legislativas y municipales de 2018 se registraron, en total, 26 casos de afectaciones a la prensa y en las elecciones presidenciales de 2019 se contabilizaron 24 hechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se mostraron preocupadas recientemente ante los "señalamientos" y "acoso" que reciben los periodistas salvadoreños por parte de altos funcionarios y candidatos.

La CIDH y su relatoría "observan con preocupación diversos señalamientos contra periodistas por parte de altas autoridades, funcionarios y candidatos a ocupar cargos públicos, lo cual además estaría suscitando situaciones de acoso a través de las redes sociales", publicó la comisión en las suyas.