EEUU.- Trump descarta formar un nuevo partido en su primer acto político tras dejar la Casa Blanca

28/02/2021 El expresidente estadounidense Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). El expresidente estadounidense Donald Trump ha reaparecido este domingo en el primer acto político tras dejar la Casa Blanca y ha asegurado que las noticias sobre su supuesta intención de formar un nuevo partido político son "noticias falsas". POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS JOE RAEDLE



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El expresidente estadounidense Donald Trump ha reaparecido este domingo en el primer acto político tras dejar la Casa Blanca y ha asegurado que las noticias sobre su supuesta intención de formar un nuevo partido político son "noticias falsas".



"Siguen diciendo que voy a formar un nuevo partido. Son noticias falsas. Noticias falsas", ha afirmado Trump durante su intervención ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). "Tenemos el Partido Republicano. Va a unirse y va a ser más fuerte que nunca. No voy a comenzar con un partido nuevo", ha insistido.



El pasado mes de enero 'The Wall Street Journal' informó de las especulaciones del entorno de Trump sobre la formación de un nuevo partido político e incluso salió a la luz un posible nombre, el Partido Patriótico.



Sin embargo, el propio Trump ha descartado la idea porque supondría dividir al electorado. "¿No sería brillante? Hagamos un nuevo partido y dividamos el voto para que no podamos ganar nunca. No. No nos interesa", ha ironizado.



En el acto han participado varias figuras del sector conservador estadounidense como el director ejecutivo de la empresa alimentaria Goya, Robert Unanue, quien se ha referido a Trump como "el presidente auténtico, legítimo y aún presidente de Estados Unidos".



En ese mismo sentido, el propio Trump no ha descartado presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. "¿Quién sabe? Puede que decida derrotarles en una tercera ocasión", ha indicado.



En cambio, el senador republicano Bill Cassidy, quien votó a favor de condenar a Trump en el juicio político abierto por el asalto al Capitolio del 6 de enero, del que finalmente resultó absuelto, ha afirmado que no cree que pueda ser candidato del Partido Republicano en 2024.