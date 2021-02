EEUU.- Otra ayudante de Cuomo asegura que la acosó sexualmente

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Charlotte Bennett, ayudante del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le ha acusado de acoso sexual, con lo que ya son dos los posibles casos contra el político demócrata por este delito.



Bennett, de 25 años, fue asesora adjunta de Sanidad del gobierno estatal hasta que dejó el cargo en noviembre de 2020. Los delitos habrían sido cometidos antes de que se marchara, según informa 'The New York Times'.



En concreto, Bennett asegura que Cuomo le hizo preguntas sobre su vida sexual y le planteó si se había acostado con hombres mayores, según el 'Times', que cita a la propia afectada.



La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha anunciado una investigación por estos delitos y para ello ha pedido el nombramiento de un fiscal independiente.



Otra asesora de Cuomo, Lindsey Boylan, ha denunciado acoso sexual perpetrado igualmente el año pasado mediante un mensaje publicado en el portal Medium en el que asegura que Cuomo realizó comentarios inapropiados y que la besó sin su consentimiento. Cuomo rechazó las acusaciones y publicó un escrito de supuestos testigos que aseguran que no ocurrió lo que sostiene Boylan.