Coronavirus.- República Checa utilizará también la vacuna rusa sin autorización de la UE

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El primer ministro checo, Andrej Babis, ha anunciado su intención de impulsar la aprobación para su uso de la vacuna rusa Sputnik V incluso sin la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (AEM).



"No podemos esperar a la EMA si Rusia no presenta una solicitud" para la aprobación de la vacuna, ha afirmado Babis en declaraciones a CNN Prima News.



El Instituto Estatal para el Control de Medicamentos checo (SUKL) sería el encargado de validar la vacuna, después de que hace dos semanas el propio Babis anunciara que esperarían a la decisión de la AEM.



Las autoridades checas podrían hacer lo mismo con la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm, ha apuntado Babis, que ha mencionado el caso de Hungría, que "utiliza las vacunas rusa y china aunque no las haya aprobado aún la AEM".



Precisamente este domingo se ha puesto la vacuna china el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Hungría se convirtió en enero en el primer país de la UE en autorizar la vacuna rusa Sputnik V.



Los análisis de la EMA y la posterior validación de las vacunas no exime a los Estados miembro de la UE de aprobar ciertas sustancias alegando circunstancias excepcionales, aunque en principio este plan europeo solo contempla la autorización de un único fármaco.



Por su parte, el presidente checo, Milos Zeman, ha asegurado que la pandemia estará superada para septiembre, como muy tarde, cuando "todo el que quiera vacunarse, estará vacunado para entonces". "Los pocos locos que no quieren vacunarse, habrán cambiado de opinión en ese momento", ha añadido.



República Checa es uno de los países con mayor tasa de incidencia del coronavirus en todo el mundo. El sábado el país informó de 7.798 nuevos contagios (1.235.480 casos en total) y desde este lunes y durante tres semanas se limita radicalmente la movilidad en todo el país: solo se podrá salir del municipio con motivo justificado.



El país es el tercero del mundo en muertes por millón, 1.897, y el cuarto en casos por millón, 115.227. En total acumula 1.235.480 contagios y 20.339 muertes.