Científicos de Nicaragua piden al Gobierno que se abra con vacuna contra covid

Vista de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Managua, 28 feb (EFE).- El Comité Científico Multidisciplinario (CCM) pidió este domingo al Gobierno de Nicaragua que se abra a la participación de actores no gubernamentales en la estrategia de vacunación contra la covid-19 para garantizar que esta sea exitosa.

Esta semana el Gobierno nicaragüense anunció que un cargamento de la vacuna rusa Sputnik V, cuya cantidad no especificó, ya se encuentra en Nicaragua, y que a inicios de marzo contará con otras 335.000 dosis del laboratorio AstraZeneca en la India, que servirán para iniciar el proceso de vacunación.

En un pronunciamiento público, el CCM, compuesto por médicos y expertos en distintas ciencias, pidió a las autoridades que realicen una “convocatoria a la participación de la sociedad civil, y particularmente de los subsistemas no-públicos de servicios de salud, que podrán tener un significativo aporte para abordar los desafíos que plantea una tarea de la magnitud que representa vacunar al 80 % de la población”.

Nicaragua cuenta con una población de 6,5 millones de habitantes, según datos oficiales, pero hasta ahora se desconoce un plan de vacunación, en especial en las zonas rurales.

El llamado del CCM se da en un momento en que, según la Herramienta de Preparación para la Introducción de Vacunas (VIRAT, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Nicaragua carece de una “estrategia nacional de vacunación basada en la evidencia y valores étnicos”.

Los científicos destacaron que el Gobierno de Nicaragua “debe dar más tranquilidad y confianza a la población en general, que requiere ser consolidada con más información y transparencia”.

A casi un año desde que el coronavirus SARS-CoV-2 fue detectado en Nicaragua, el gremio médico continúa exigiendo, sin éxito, que el Gobierno libere las pruebas PCR para detectar la covid-19, y que presente los “datos reales” sobre el impacto de la pandemia en el país.

El CCM destacó “la urgencia de desplegar una campaña de información y comunicación que por su transparencia genere confianza en la población, acerca de las vacunas que se ofrecen, y (esta) acuda de manera voluntaria e informada, según corresponda a cada quien en el orden de priorización”.

Los expertos insistieron en dicha apertura porque “los contagios se mantendrán hasta no llegar a una inmunidad del 80 % o más de la población”.

Datos oficiales indican que la pandemia ha dejado 173 muertos y 6.465 casos de covid-19 confirmados en Nicaragua, pero estos no gozan de credibilidad entre el gremio de los médicos.

Según el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, al menos 2.976 personas han fallecido en Nicaragua por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, con 13.140 casos sospechosos, que no puede dar por confirmados debido a la falta de acceso a la información estatal.

Por su parte, el CCM hizo un estudio de exceso de mortalidad que determinó que hasta agosto pasado la covid-19 mató de 7.600 a 8.500 personas en Nicaragua.

El Gobierno nicaragüense confía en que en todo 2021 tendrá acceso a 6,4 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19, a través de donaciones de Rusia y del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres, suficientes para inmunizar al 48 % de la población.