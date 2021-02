Carmen Bazán, operada de la cadera

20/04/2019 CARMEN BAZÁN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Carmen Bazán se encuentra ingresada en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera tras ser intervenida por una operación de cadera. La noticia saltaba el sábado por la tarde y saltaban las alarmas por el estado de salud de la matriarca del clan Janeiro, pero lo cierto es que esta operación estaba programada desde hace días ya que 'no tenía bien' la cadera.



Dicha operación tuvo lugar el viernes 26 de febrero, con una duración de dos o tres horas y se espera que se le dé el alta este mismo lunes para evitar cualquier contagio en el hospital, tal y como informaban ayer en 'Viva la vida'.



Además, los compañeros de dicho programa informaban en directo que los únicos hijos que han podido desplazarse para ver a su madre han sido Carmen y Víctor Janeiro, ya que tenemos que recordar que con las medidas de la Covid no pueden ir a verla toda la familia y mucho menos desplazarse.



El estado de salud de Carmen Bazán es bueno y quizás este mismo lunes salga del hospital tras haberse sometido a esta operación de cadera. Una noticia nueva que afecta de lleno a la familia Janeiro que no está pasando por su mejor momento mediático ya que han sido muchas las informaciones que se han publicado acerca de María José Campanario y Jesulín de Ubrique en los últimos días.