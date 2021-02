Argentina.- Manifestaciones contra el Gobierno de Argentina tras el escándalo de las vacunas

28/02/2021 Alberto Fernández en la Casa Rosada POLITICA CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Miles de personas se han manifestado este sábado en Argentina en rechazo al escándalo de nepotismo en el acceso a las vacunas contra el coronavirus conocido la semana pasada y que conllevó la dimisión del exministro de Salud, Ginés González García.



Los manifestantes se han reunido en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y en distintos provincias del país como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, y en ciudades como Rosario, La Plata y Mar del Plata, entre otras, según ha informado el diario 'Clarín'.



En la capital se ha producido un enfrentamiento entre los manifestantes de distintas secciones políticas y sindicales que participaban de la marcha.



El movimiento fue convocado por redes sociales y se ha denominado #27F. Según el diario 'La Nación, la manifestación ha sido impulsada por el expresidente Mauricio Macri y, en esta, se han visto algunos dirigentes de Juntos por el Cambio.



En la convocatoria, los medios argentinos han recogido los gritos de manifestantes pidiendo la renuncia del Gobierno.



El presidente argentino, Alberto Fernández, ha criticado la forma de manifestarse de los convocados puesto que se han exhibido "frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos" a lo que ha adjuntado unas imágenes que muestran bolsas de basura con nombres como "el hijo de Moyano" o "el sobrino de Ginés".



"Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República", ha dicho Fernández por redes sociales.



EL ESCÁNDALO "VACUNACIÓN VIP"



El escándalo salió a la luz después de que el periodista argentino Horacio Verbitsky asegurara durante una conversación con la emisora de radio El Destape que había accedido a la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria gracias a la gestión de su "viejo amigo" González García.



"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", contó Verbitsky, quien recibió la primera dosis de la Sputnik V el jueves.



Verbitsky fue más allá y añadió que cuando estaba yendo hacia el hospital recibió un mensaje directo de González García. "Me dijo que iba a ir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna".



Entre los que también han recibido la vacuna saltándose los requisitos estarían el líder sindical y presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano, su esposa y su hijo adolescente, según reveló el diario 'La Nación'.