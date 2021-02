Altuve mejora sus envíos y dice estar listo para los entrenamientos

En la imagen, el jugador Jose Altuve, de los Astros de Houston. EFE/Miguel Sierra/Archivo

West Palm Beach (Florida, EE.UU.), 27 feb (EFE).- El venezolano José Altuve, Kyle Tucker, Jason Castro y Myles Straw son algunos de los jugadores en la alineación inicial de los Astros de Houston en su primer partido de la Liga de la Toronja contra los Marlins de Miami, que está programado disputarse mañana, domingo.

Brandon Bielak será el lanzador abridor y se espera que lance dos entradas.

El piloto de los Astros, el veterano Dusty Baker, dijo este sábado que el partido estará programado para siete entradas.

Este año, los juegos de los Entrenamientos de Primavera hasta el 13 de marzo se pueden acortar a cinco o siete episodios por acuerdo mutuo de ambos pilotos.

Los partidos desde el 14 de marzo hasta el final de los entrenamientos primaverales pueden reducirse a siete entradas.

Agregó que "Es difícil cuando tienes jugadores mayores y otros más jóvenes a los que quieres mirar, y también veteranos a los que no quieres arriesgarte a que se lesionen".

"Estos muchachos han estado aquí menos de una semana y ustedes ya están jugando. Esa es una tarea difícil".

Dijo que el tiempo de juego será un desafío este año porque hay aproximadamente 30 jugadores de posición y receptores en el campamento, además de partidos más cortos y menos.

Además, no hay un campamento de ligas menores al que se pueda enviar a los jugadores a medida que avanza el mes de marzo, por lo que la lista no se reducirá.

"Va a ser complicado", admitió Baker.

Los Astros planean jugar varios juegos "B" esta primavera, que son esencialmente dentro del equipo en un campo trasero.

El entrenador de banquillo de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, dijo que Altuve trabajó "mucho" en la temporada baja para mejorar sus lanzamientos desde la segunda base.

Altuve no cometió un error de lanzamiento en la temporada regular, pero tuvo cuatro en los playoffs, incluidos tres en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay.

En la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mandó en corto un par de tiros al primera base cubano Yuli Gurriel y rebotó un relevo a la segunda base que se le escapó.

Los Astros estaban tan preocupados por los repentinos problemas de lanzamiento de Altuve que el campocorto boricua Carlos Correa se movió al lugar de Altuve en el jardín derecho poco profundo cuando se enfrentaron a los bateadores de tiro zurdos.

Espada dijo que él y Altuve observaron los vídeos y notaron algunas fallas. Altuve insistió a principios de esta semana en que cambió "algunas cosas" sobre sus lanzamientos, pero no quiso entrar en detalles, sin embargo mencionó que se encuentra en forma para iniciar los entrenamientos de primavera con miras a la temporada regular.